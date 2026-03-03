Facebook Pixel Code
BSE Diversified Financials Revenue Growth Index

NSE
BSE

BSE DIVERSIFIED FINANCIALS REVENUE GROWTH

BSE Diversified Financials Revenue Growth
BSE Diversified Financials Revenue Growth
1625.32 Closed
-1.43-23.59
As on Mar 2, 2026, 3:59 PM IST
Intraday
1W
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
10Y
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

BSE Diversified Financials Revenue Growth Performance

Today's LowToday's High
₹1,572.14₹1,639.50
₹1,625.32
52 Weeks' Low52 Weeks' High
₹1,301.76₹1,719.26
₹1,625.32
Open Price
₹1,572.14
Prev. Close
₹1,648.91

BSE Diversified Financials Revenue Growth Technicals

Moving Average

DaySMAEMA
51,674.351,666.59
101,675.421,669.82
201,667.531,669.07
501,670.751,668.16
1001,671.481,659.06
2001,639.581,622.31

BSE Diversified Financials Revenue Growth Contribution

Stocks pulling Indices UP

Stocks dragging Indices DOWN

BSE Diversified Financials Revenue Growth Share Price

Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Muthoot Finance		3479.35126.103.76
Multi Commodity Exchange of India		2501.2556.902.33
Home First Finance Company India		1101.0020.351.88
Anand Rathi Wealth		3120.2544.751.46
IIFL Finance		500.003.350.67
Maharashtra Scooters		13270.0028.050.21
Manappuram Finance		282.20-0.60-0.21
ICICI Lombard General Insurance Company		1895.50-4.45-0.23
Star Health and Allied Insurance Company		463.70-1.30-0.28
SBI Life Insurance Company		2029.95-6.45-0.32
ICICI Bank		1374.20-4.80-0.35
Max Financial Services		1805.95-7.80-0.43
Kotak Mahindra Bank		413.00-2.30-0.55
Au Small Finance Bank		952.90-5.75-0.60
HDFC Bank		881.75-5.65-0.64
Go Digit General Insurance		332.50-2.50-0.75
Axis Bank		1371.05-12.80-0.92
Niva Bupa Health Insurance Company		74.28-0.70-0.93
Bajaj Holdings & Investment		10692.50-110.45-1.02
PB Fintech		1466.90-15.45-1.04
HDFC Life Insurance Company		706.85-8.25-1.15
Motilal Oswal Financial Services		716.80-8.35-1.15
JM Financial		126.05-1.75-1.37
Capri Global Capital		158.75-2.25-1.40
Aditya Birla Capital		339.00-5.00-1.45
JSW Holdings		16302.00-264.95-1.60
Aadhar Housing Finance		452.45-7.90-1.72
Federal Bank		294.65-5.30-1.77
IndusInd Bank		942.00-17.00-1.77
Bajaj Finance		977.90-18.60-1.87
Cholamandalam Investment & Finance Company		1696.85-33.80-1.95
RBL Bank		313.05-6.40-2.00
Cholamandalam Financial Holdings		1600.10-33.20-2.03
HDFC Asset Management Company		2648.85-55.95-2.07
Bajaj Housing Finance		85.21-1.82-2.09
Five-Star Business Finance		408.00-8.80-2.11
Aptus Value Housing Finance India		239.00-5.25-2.15
Nippon Life India Asset Management		909.95-20.40-2.19
KFIN Technologies		934.95-22.05-2.30
IDFC First Bank		71.79-1.69-2.30
Can Fin Homes		826.75-19.60-2.32
Mahindra & Mahindra Financial Services		366.10-8.85-2.36
Tata Investment Corporation		642.10-15.60-2.37
UTI Asset Management Company		965.50-23.95-2.42
Bajaj Finserv		1943.95-48.75-2.45
Jio Financial Services		248.90-6.45-2.53
Shriram Finance		1052.15-27.70-2.57
TVS Holdings		14705.20-394.75-2.61
Indian Energy Exchange		121.55-3.60-2.88
360 One Wam		1070.80-31.90-2.89
Aavas Financiers		1245.50-39.45-3.07
Nuvama Wealth Management		1206.00-39.25-3.15
Angel One		226.35-7.35-3.15
One97 Communications		1059.65-36.50-3.33
Choice International		710.00-26.75-3.63
Poonawalla Fincorp		437.95-16.70-3.67
SBI Cards and Payment Services		746.55-31.30-4.02
Computer Age Management Services		650.75-27.25-4.02
CreditAccess Grameen		1211.45-53.30-4.21
Authum Investment & Infrastructure		455.55-26.20-5.44

