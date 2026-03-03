|Day
|SMA
|EMA
|5
|1,674.35
|1,666.59
|10
|1,675.42
|1,669.82
|20
|1,667.53
|1,669.07
|50
|1,670.75
|1,668.16
|100
|1,671.48
|1,659.06
|200
|1,639.58
|1,622.31
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Muthoot Finance
|3479.35
|126.10
|3.76
|Multi Commodity Exchange of India
|2501.25
|56.90
|2.33
|Home First Finance Company India
|1101.00
|20.35
|1.88
|Anand Rathi Wealth
|3120.25
|44.75
|1.46
|IIFL Finance
|500.00
|3.35
|0.67
|Maharashtra Scooters
|13270.00
|28.05
|0.21
|Manappuram Finance
|282.20
|-0.60
|-0.21
|ICICI Lombard General Insurance Company
|1895.50
|-4.45
|-0.23
|Star Health and Allied Insurance Company
|463.70
|-1.30
|-0.28
|SBI Life Insurance Company
|2029.95
|-6.45
|-0.32
|ICICI Bank
|1374.20
|-4.80
|-0.35
|Max Financial Services
|1805.95
|-7.80
|-0.43
|Kotak Mahindra Bank
|413.00
|-2.30
|-0.55
|Au Small Finance Bank
|952.90
|-5.75
|-0.60
|HDFC Bank
|881.75
|-5.65
|-0.64
|Go Digit General Insurance
|332.50
|-2.50
|-0.75
|Axis Bank
|1371.05
|-12.80
|-0.92
|Niva Bupa Health Insurance Company
|74.28
|-0.70
|-0.93
|Bajaj Holdings & Investment
|10692.50
|-110.45
|-1.02
|PB Fintech
|1466.90
|-15.45
|-1.04
|HDFC Life Insurance Company
|706.85
|-8.25
|-1.15
|Motilal Oswal Financial Services
|716.80
|-8.35
|-1.15
|JM Financial
|126.05
|-1.75
|-1.37
|Capri Global Capital
|158.75
|-2.25
|-1.40
|Aditya Birla Capital
|339.00
|-5.00
|-1.45
|JSW Holdings
|16302.00
|-264.95
|-1.60
|Aadhar Housing Finance
|452.45
|-7.90
|-1.72
|Federal Bank
|294.65
|-5.30
|-1.77
|IndusInd Bank
|942.00
|-17.00
|-1.77
|Bajaj Finance
|977.90
|-18.60
|-1.87
|Cholamandalam Investment & Finance Company
|1696.85
|-33.80
|-1.95
|RBL Bank
|313.05
|-6.40
|-2.00
|Cholamandalam Financial Holdings
|1600.10
|-33.20
|-2.03
|HDFC Asset Management Company
|2648.85
|-55.95
|-2.07
|Bajaj Housing Finance
|85.21
|-1.82
|-2.09
|Five-Star Business Finance
|408.00
|-8.80
|-2.11
|Aptus Value Housing Finance India
|239.00
|-5.25
|-2.15
|Nippon Life India Asset Management
|909.95
|-20.40
|-2.19
|KFIN Technologies
|934.95
|-22.05
|-2.30
|IDFC First Bank
|71.79
|-1.69
|-2.30
|Can Fin Homes
|826.75
|-19.60
|-2.32
|Mahindra & Mahindra Financial Services
|366.10
|-8.85
|-2.36
|Tata Investment Corporation
|642.10
|-15.60
|-2.37
|UTI Asset Management Company
|965.50
|-23.95
|-2.42
|Bajaj Finserv
|1943.95
|-48.75
|-2.45
|Jio Financial Services
|248.90
|-6.45
|-2.53
|Shriram Finance
|1052.15
|-27.70
|-2.57
|TVS Holdings
|14705.20
|-394.75
|-2.61
|Indian Energy Exchange
|121.55
|-3.60
|-2.88
|360 One Wam
|1070.80
|-31.90
|-2.89
|Aavas Financiers
|1245.50
|-39.45
|-3.07
|Nuvama Wealth Management
|1206.00
|-39.25
|-3.15
|Angel One
|226.35
|-7.35
|-3.15
|One97 Communications
|1059.65
|-36.50
|-3.33
|Choice International
|710.00
|-26.75
|-3.63
|Poonawalla Fincorp
|437.95
|-16.70
|-3.67
|SBI Cards and Payment Services
|746.55
|-31.30
|-4.02
|Computer Age Management Services
|650.75
|-27.25
|-4.02
|CreditAccess Grameen
|1211.45
|-53.30
|-4.21
|Authum Investment & Infrastructure
|455.55
|-26.20
|-5.44