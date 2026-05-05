Bagmane Prime Office REIT has announced its Initial Public Offering (IPO) and is expected to be listed soon. The IPO opened on May 5, 2026 and will close on May 7, 2026. The price band has been set at ₹95.00-100.00.
Name
1W(%)
1M(%)
3M(%)
6M(%)
1Y(%)
3Y(%)
5Y(%)
|National Highways Infra Trust
|0
|-2.41
|5.47
|11.92
|19.66
|11.97
|9.59
|Cube Highways Trust
|0.68
|2.02
|6.43
|9.99
|16.86
|14.22
|8.3
|Vertis Infrastructure Trust
|2.31
|3.27
|3.27
|1.38
|7.28
|2.37
|1.42
|IndiGrid Infrastructure Trust
|-0.14
|3.08
|5.52
|-0.07
|17.2
|7.01
|6.31
|Interise Trust
|0
|0
|0
|-2.75
|-2.75
|-1.55
|1.68
|PowerGrid Infrastructure Investment Trust
|0
|0.98
|0.12
|-4.11
|12.75
|-9.53
|-2
|IRB InvIT Fund
|-1.2
|0
|-1.84
|-1.22
|10.31
|-5.29
|1.82
|Raajmarg Infra Investment Trust
|-0.02
|0.98
|3.38
|3.38
|3.38
|1.11
|0.67
|Citius TransNet Investment Trust
|-1.13
|-1.13
|-1.13
|-1.13
|-1.13
|-0.38
|-0.23
|Indus Infra Trust
|2.46
|5.88
|6.75
|7.79
|19.58
|8.43
|4.97
|NDR InvIT Trust
|-0.15
|4.46
|8.48
|11.31
|24.59
|9.3
|5.48
|Shrem InvIT
|-0.49
|1
|-0.98
|-3.58
|-11.4
|-4.51
|0.2
|Sustainable Energy Infra Trust
|0
|-8.46
|-4.8
|8.18
|9.17
|3.61
|2.15
|Nxt-Infra Trust
|0
|-0.05
|-0.05
|-0.05
|-0.2
|-0.53
|-0.32
|Anzen India Energy Yield Plus Trust
|2.2
|2.4
|8.94
|11.3
|17.43
|8.58
|4.89
|Anantam Highways Trust
|3.23
|5.24
|6.73
|3.72
|3.82
|1.26
|0.75
|TVS Infrastructure Trust
|0
|1.74
|3.54
|8.21
|12.5
|4
|2.38
|Capital Infra Trust
|0
|-0.54
|-5.39
|-9.91
|-21.34
|-10.92
|-6.7