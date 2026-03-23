Mark Zuckerberg is testing an AI agent that is supposed to help him in his daily workflow, according to a report from the Wall Street Journal. This means that AI is not just going after entry-level jobs; instead, it can fit into the shoes of a CEO. This also hints that CEOs have no choice but to embrace AI in their everyday workflow, which earlier served as a warning only to entry-level workers. 

Interestingly, Mark Zuckerberg is not the only big tech executive who is banking on the power of AI. OpenAI CEO Sam Altman is another name from the industry who claimed that future AI “would be capable of doing a better job being the CEO of a major company than any executive.” He shared this view during the India AI Impact Summit 2026 in February. 

This move shows how Meta is ready to undergo a dramatic shift as it races to be ahead in the AI space. It also shows how leadership itself could evolve in the age of artificial intelligence. 

Will we see more capable AI agents in the future?

One of the key aspects of this development is Mark Zuckerberg’s ambition to build a personal AI agent that can function almost like a chief of staff. However, he wants it to be smarter and faster than an equivalent human. By building a system that is designed to retrieve information instantly, analyse data, and streamline decision-making without relying on traditional corporate hierarchies, Zuckerberg aims to introduce more efficiency in the upper rung of the corporate ladder.

Internally, Meta has already been experimenting with similar tools that assist employees in handling tasks, documents, and communication. These AI agents are not just assistants; they are increasingly capable of executing complex, multi-step operations autonomously.

Mark Zuckerberg himself has hinted that AI agents are “beginning to work” in meaningful ways, unlocking the potential to transform how companies operate. 

Can AI replace CEOs? 

Many experts are wondering whether AI can replace CEOs. Although this idea is no longer being dismissed outright as AI systems become more capable of strategic thinking, data analysis, and operational oversight, some industry observers believe executive roles could be partially automated. Reports suggest that even top leadership positions may not remain immune to AI disruption.

However, there is still a strong argument that human intuition, judgement, and leadership cannot be fully replicated, at least not yet. For now, the AI CEO agent is more of a co-pilot than a replacement.

What does this mean for employees?

The emergence of AI agents at the executive level could redefine corporate workflows. If decision-making becomes faster and more data-driven, organisations may flatten, with fewer middle layers and more autonomy for individuals.

At the same time, it raises concerns about job displacement and the growing reliance on algorithms for critical decisions.

For now, Mark Zuckerberg’s AI CEO agent remains a work in progress.