Avi Patel, a young entrepreneur is trying to change how people think about data. His startup, Kled AI, allows users to earn money by sharing simple, everyday data. This could include tasks like recording a pothole on the road or showing how you take out your trash.

The idea is simple: companies need real-world data to train artificial intelligence, and instead of taking it for free, Kled AI pays people for it. The platform has grown quickly, attracting thousands of users who upload data daily.

Different kind of Gig work

Kled AI works like a gig app, but instead of rides or deliveries, users complete small “data tasks.” These tasks help improve AI systems used in areas like mapping, robotics, and computer vision.

What makes this model different is that users are paid directly for their contributions. In the past, tech companies often used people’s data without paying them. Kled AI flips that idea by treating data as something valuable that users own.

For some, this is just a side income. But for others, especially in developing countries, it has become a more serious source of earnings. Some active users are even making enough to treat it like a full-time job.

Investor interest

The startup has also caught the attention of investors. Kled AI recently raised millions in funding, showing that many believe in this idea of a “data economy.” Investors see potential in a future where people regularly earn money by sharing useful data.

The company is now focusing on improving its systems to make sure the data collected is accurate and useful. This is important because AI models depend heavily on high-quality information.

Privacy concerns

Despite its promise, the model raises some concerns. Experts warn about risks like privacy issues and misuse of personal data. While users are being paid, it’s not always clear how their data might be used in the long run.

There are also questions about regulation and whether users truly understand what they are giving away.

What does the future look like?

Avi Patel believes this is just the beginning. He imagines a future where people can earn passive income by sharing different types of data even from their online activities.

If that happens, platforms like Kled AI could change the way data is collected. Instead of being taken quietly, it may become something people openly trade for money in the growing AI-driven world.