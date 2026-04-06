If AI LLM models are where the US is leading the race, then smart humanoid robots are where China wants to lead. An example of which is a Chinese company, UBTech Robotics, which is willing to hand out a massive salary of 124 million yuan (approximately Rs 142 crores a year) for a new job opening. 

According to a report from Bloomberg, the Shenzhen-based company UBTech Robotics has announced a job opening for an AI scientist for which it is ready to offer this jaw-dropping salary. 

Although high salaries are not an unheard thing in the tech industry. However, a Chinese tech company handing out such a massive package is still rare, especially in China’s AI industry, where companies usually avoid offering such big payouts. 

Is AI talent becoming an asset for the industry? 

Artificial intelligence talent is becoming one of the most valuable assets in the tech industry, and companies are now offering record-breaking salaries to attract the best minds. This high salary offer from UB Robotics highlights a growing global competition for top AI talent. Companies are investing heavily in hiring experts who can lead breakthroughs in emerging fields like embodied intelligence.

Other tech firms, including those working on robotics and automation, are also expanding their hiring efforts, indicating a wider industry trend.

What does the UB Robotics job involve?

This position is not just about research but also about shaping the company’s future in humanoid robotics. The selected candidate will lead the development of advanced AI systems and define the company’s technological direction in a rapidly evolving sector.

The chief scientist will be responsible for working on key areas such as vision-language-action models, foundational AI systems, and robotic learning capabilities. The goal is to move these technologies from experimental stages into real-world applications. 

The role also involves accelerating the use of humanoid robots in industries like manufacturing, commercial services, and even home environments. This reflects a broader shift where AI is no longer limited to software but is increasingly integrated into physical systems.

Why are companies paying so much?

The reason behind such high salaries lies in the scarcity of highly skilled AI professionals. Experts who can work on US advanced systems like humanoid robots are limited, making them extremely valuable.

For companies like UBTech, hiring the right talent can accelerate innovation, reduce development time, and provide a competitive edge in a fast-growing market.

This development reflects how critical AI expertise has become in today’s technology landscape. As industries continue to adopt automation and intelligent systems, the demand for skilled professionals is expected to grow further.