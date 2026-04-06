Smartphone cameras are one department where many Indians can’t compromise at all. In the increasingly digital world, people are using their smartphone cameras for different use cases, like content creation, including reels. Whereas many people click photos to post them on their social media handles. Therefore, the cameras of a smartphone have become one of the most important things to look out for before buying a smartphone.

However, choosing one device from a wide variety of options can be quite overwhelming. So to ease out this decision, we have mentioned 5 camera-centric devices for you to choose from under Rs. 50,000:

Realme 16 Pro Plus 5G

The Realme 16 Pro+ 5G camera setup includes a 200MP main sensor (f/1.8, OIS), a 50MP telephoto lens with optical zoom, and an 8MP ultra-wide camera. It supports 4K video at 60fps, HDR video, slow motion up to 240fps, and multi-view recording. The front camera is 50MP with 4K video support. Additional features include autofocus, night mode, panorama, time-lapse, and dual-view video recording.

Price on Amazon: Rs. 45,999

Samsung Galaxy S24

The Samsung Galaxy S24 5G camera system includes a 50MP main sensor (f/1.8, OIS), a 12MP ultra-wide lens (120° field of view), and a 10MP telephoto lens with 3x optical zoom. It supports 8K video recording, 4K at 60 fps, HDR10+, and optical stabilization. The front camera is 12MP with autofocus and 4K video. Additional features include PDAF, digital zoom, and HDR photo and video support.

Price on Flipkart: Rs. 49,499

Google Pixel 10

The Google Pixel 10a camera setup includes a 48MP main sensor (f/1.7, OIS, and dual pixel PDAF) and a 13MP ultra-wide lens (120° field of view). It supports 4K video recording at 30/60fps, Full HD up to 240fps, gyro-EIS, and HDR video. The front camera is 13MP with 4K video support. Additional features include dual LED flash, panorama, pixel shift, ultra HDR, and standard autofocus capabilities.

Price on Amazon: Rs. 48,949

Vivo V70 5G

The Vivo V70 5G camera setup includes a 50MP ZEISS main sensor with OIS and a 50MP telephoto lens. It supports 4K video recording at 60fps, HDR video, and zoom clarity features. Additional specifications include autofocus, night mode, portrait mode, panorama, and AI imaging features. The front camera is expected to be 50MP with 4K video support and standard video and photo modes.

Price on Amazon: Rs. 45,999

Nothing Phone 4a Pro

The Nothing Phone (4a) Pro camera system includes a 50MP main sensor with OIS, a 50MP ultra-wide lens, and an additional depth or macro sensor. It supports 4K video recording, HDR, and electronic stabilization. The front camera is 32MP with Full HD or 4K support. Additional features include autofocus, night mode, panorama, portrait mode, and standard camera processing capabilities.

Price on Vijay Sales: Rs. 45,999