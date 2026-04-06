Artificial intelligence (AI) is advancing rapidly, reshaping industries and raising uncertainty about which jobs will remain secure. This shift is increasingly causing concern among professionals, as many worry about shrinking long-term career opportunities and the impact of automation on job stability.

According to a study from Pew Research Center, about 52 percent of workers are concerned about the impact of AI on their workplace. Nearly one-third of the workers said they expect fewer long-term job opportunities.

Additionally, at the same time, the AI Resistant Careers Index by Resume Now identified jobs in its study that are less likely to be automated by artificial intelligence. It made its list after evaluating three core traits in each job, which are adaptability, stress tolerance, and stress control. 

ALSO READ

All of this combined, the conclusion of these aforementioned studies points towards a significant change. The change being only those jobs are safe from AI-related automation, which includes skills that are harder to automate. Therefore, in this article, we have mentioned the top 4 skills that can protect your job from automation. 

High-stakes decision-making

This skill involves making important decisions in situations where the outcome has serious consequences. The course explains how humans use judgment, experience, and context to decide in uncertain conditions. Unlike machines, people can consider risks, ethical factors, and long-term impact. It focuses on understanding complex situations, weighing different options, and choosing the most suitable action when there is no clear or fixed answer.

Adaptability in changing conditions

This skill focuses on adjusting to new situations quickly. It explains how people can respond to unexpected changes, learn from new information, and modify their approach when needed. The content highlights working in uncertain or unfamiliar environments where fixed rules do not apply. It also involves thinking flexibly, solving problems in real time, and handling situations that are constantly evolving or unpredictable. 

Accountability in decision-making

This skill explains taking responsibility for decisions and their outcomes. It covers how individuals are expected to justify their actions, consider ethical aspects, and handle the consequences of their choices. The focus is on understanding responsibility in professional and real-world situations. It also includes making decisions carefully, knowing their impact on others, and being answerable for both positive and negative results. 

ALSO READ

Emotional intelligence in human interaction

This skill involves understanding and responding to emotions in communication. It explains how people recognize feelings, show empathy, and manage relationships effectively. The focus is on handling conversations, teamwork, and social situations where emotions play a role. It also includes listening, understanding different perspectives, and reacting appropriately in personal and professional interactions where human behavior is important.