Government of India offers its services through multiple easy to use and simple mobile application for citizens’ convenience. These government apps that aim to make public services more accessible and efficient, reducing the need for physical paperwork and long queues.

Umang

UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) is a government mobile app that provides access to multiple public services on one platform. Citizens can use it to avail services related to healthcare, education, utilities, employment, and more. The app reduces the need to visit offices, saves time, and supports digital governance by making government services easily accessible anytime, anywhere through a single, user-friendly application.

Aadhaar app

The Aadhaar app, also known as mAadhaar, is a mobile application that allows users to carry their Aadhaar details digitally. It provides easy access to Aadhaar information, verification services, and QR codes for identity sharing. The app helps users update details, lock or unlock Aadhaar, and improves convenience, security, and paperless identification for various government and private services.

Digilocker

DigiLocker is a secure digital platform provided by the Government of India to store and access important documents online. Users can keep certificates, identity proofs, and official records in digital form. It reduces the need for physical documents and makes sharing files easy and safe. DigiLocker helps citizens save time, avoid loss of papers, and supports paperless, transparent digital governance.

DigiYatra

DigiYatra is a digital travel system that uses facial recognition to make airport journeys faster and smoother. Passengers can create a DigiYatra ID and move through entry, security, and boarding without showing physical documents. The system reduces queues, improves security, and saves time. It also promotes contactless travel while keeping passenger data secure and controlled by the traveler across many modern Indian airports today for convenient air travel.

Jan Aushadhi Sugam

Jan Aushadhi Sugam is a mobile application that helps people find affordable generic medicines under the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana. The app allows users to search for medicines, compare prices with branded drugs, and locate nearby Jan Aushadhi Kendras. It promotes access to low-cost, quality medicines, reduces healthcare expenses, and supports transparent, citizen-friendly healthcare services across India.