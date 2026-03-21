Instagram has launched a new update in its application called “tap-to-pause” feature. This new feature will now allow users watching reels on the Instagram application to pause a reel or video and tap again to play it. This makes watching Reels simpler and more convenient.

Earlier, users had to press and hold the screen to pause a video, which many people found confusing or uncomfortable. The new update removes this issue and makes controls easier to use.

How does it work?

The feature is very simple. While watching a Reel, you just tap anywhere on the screen to pause it. Tap again, and the video will start playing.

When the video is paused, a “Mute” option also appears on the screen. This allows users to turn off the sound quickly without leaving the video. This can be useful when watching videos in public places.

ALSO READ

Why does this feature matter?

This small change can improve the overall viewing experience. Many Reels have fast editing, text, or instructions that are hard to catch in one go. Earlier, users had to replay videos again and again to understand everything.

Now, with the tap-to-pause option, users can stop the video at the right moment and take their time to read or watch details properly. This is especially helpful for tutorials, recipes, and informational content.

Impact on creators and users

For content creators, this feature allows them to add more details in their videos without worrying if viewers will miss them. Users can simply pause and check the information.

For viewers, the experience becomes smoother and less frustrating. It also brings Instagram closer to other platforms like YouTube Shorts, which already offer similar controls.

Instagram has started rolling out the tap-to-pause feature for Reels. Users may receive it through app updates on both Android and iOS devices in phases.

ALSO READ

Overall, this is a small update, but it makes a significant change in how people watch Reels. By improving basic controls, Instagram is making its platform easier and more user-friendly.