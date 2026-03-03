The festival of colours- Holi is here again, and on this special and joyous occasion many people like to send celebratory messages and greetings to friends, family, and colleagues on WhatsApp. However, sending the same message one by one can take a lot of time. Creating a WhatsApp group is also not always a good idea, as it leads to too many replies and notifications.

To solve this problem, WhatsApp has a simple feature that allows you to send a single message to many people at the same time without creating a group.

What is a WhatsApp Broadcast List?

A Broadcast List lets you send one message to multiple contacts at once. The best part is that the message reaches everyone as a personal chat, not as a group message. This means recipients won’t see each other’s replies, and conversations stay private.

This feature is very useful on occasions like Holi when you want to share greetings with many people quickly and neatly.

How to Use Broadcast List on WhatsApp (Android)?

Open WhatsApp and go to the Chats section. Tap the three-dot menu in the top-right corner. Select New broadcast. Choose the contacts you want to send the message to. Tap the green tick to create the list.

Once done, type your Holi message and send it. The message will go to all selected contacts at the same time. You can add up to 256 people in one broadcast list.

How to Use Broadcast List on iPhone?

Launch WhatsApp, go to Chats screen, swipe down from top to pull up the search bar. Tap Broadcast Lists right there, then New list at the bottom to hunt for contacts. Pick your crew (max 256), hit Create, and send messages like normal replies stay private.

Now you can send your Holi wishes easily in one go.

Why This Feature Is Helpful on Holi?

Holi is a joyous moment for every Indian, and WhatsApp is one of the most popular ways to share celebrations. Using the broadcast feature saves time, avoids unnecessary group chats, and keeps conversations personal.

Whether you’re sending a simple quote, a simple greeting, or a festive image, this WhatsApp trick makes it easy to reach everyone without any hassle.