Google has unveiled its most significant overhaul to Search in 25 years. At the Google I/O 2026 event held yesterday, the company announced a major AI-powered upgrade to its flagship search engine, promising to make it significantly smarter, faster, and more interactive for users worldwide.

Powered by the latest Gemini 3.5 Flash model, the revamped Google Search now supports natural, conversational queries, allowing users to type longer, more detailed questions, much like interacting with an intelligent assistant.

Beyond traditional blue links, the new experience delivers AI-generated answers and helpful tools directly on the search results page, fundamentally changing how users find and interact with information.

ALSO READ

Improved Google search experience

Google is redesigning the Search experience to make it more conversational. Users can ask detailed questions and even use images, videos, files, or browser tabs while searching.

The company is also improving AI suggestions that appear while typing. These suggestions will help users better understand what they are looking for and provide more accurate results quickly.

New AI features

One of the biggest features announced is AI “information agents.” These agents can track updates online for users. For example, they can monitor ticket prices, product restocks, or updates on topics selected by the user and send notifications automatically.

Google is also adding mini apps and live dashboards inside Search results. These tools will help users complete tasks without opening multiple websites or apps.

ALSO READ

More personalised results

Google is expanding its “Personal Intelligence” system to nearly 200 countries. This feature can connect with apps like Gmail and Google Photos to give more personalised answers and recommendations.

The update shows Google’s growing focus on artificial intelligence amid intensifying competition in the AI and search markets. Over the last few years, the company has already introduced features like AI Overviews and AI Mode in Search.

With these new changes, Google wants Search to work more like a smart assistant that can answer questions, organise information, and help users complete tasks more easily.