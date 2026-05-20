Google has introduced several new artificial intelligence (AI) tools and product updates at its annual Google I/O 2026 event. From smarter Search features to AI-powered apps and futuristic smart glasses, the company showcased how AI will become a bigger part of everyday technology use.

Many of the newly announced tools are free to access or available in preview for users.

Smarter Google search and Gemini AI

One of the biggest highlights of the event was the major upgrade coming to Google Search. The company said Search is becoming more conversational and intelligent with AI-generated answers, summaries, and recommendations. Users will now be able to ask detailed questions in natural language and receive more direct responses.

Google also announced Gemini 3.5 Flash, which will become the default model for the Gemini app. Alongside this, the company introduced Gemini Omni, an advanced AI model that can understand text, images, videos, and audio together.

The Gemini app has also received a redesign with more personalised features. Google says the updated app can help users organise tasks, generate content, and manage daily activities more efficiently.

New AI tools across Google apps

Google expanded AI support across several of its services during the event. A new feature called “Ask YouTube” allows users to get information without watching the full content.

Google Docs is also getting AI-powered voice support through a feature called “Docs Live,” allowing users to edit and create documents using voice commands.

Another major announcement was Gemini Spark, an AI assistant designed to work across Google apps. The tool can help users plan trips, manage emails, create notes, and track schedules automatically.

Google also showcased AI shopping features that can simplify online purchases by managing products and checkouts across different websites.

Smart glasses make a comeback

Google used the event to highlight its renewed focus on smart glasses and wearable technology. The company previewed Android XR-powered smart glasses developed in partnership with Samsung and other brands.

The glasses support live translation, navigation, voice controls, and media capture features. Google believes AI-powered wearables could become an important part of the future technology ecosystem.