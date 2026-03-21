With Eid-ul-Fitr here, people around the world are coming together to celebrate the joyous festival with happiness and gratitude. Considering the festive spirit among people, social media feeds are set to be filled with festive visuals. This year, however, many social media users are turning to AI tools like Gemini to generate images with minimal effort. From enhancing lighting to adding creative backdrops, AI-powered prompts are becoming the go-to solution for crafting visually striking Eid posts.

As Al photo editing booms this festival season, here are some easy prompts that you can use to edit your photos and give them just the right glam amid festivities:

Rajasthani palace dusk shot

Step into regal territory at a marble palace courtyard during golden hour, sherwani on point. Use the reference face exactly with zero changes, keep the jawline, eye shape, and skin texture 100% identical. In the scene, keep the man near a carved stone archway, with a lit mosque dome behind. The pose must include standing tall, one hand fixing a fancy cufflink, the other relaxed by the side.

Outfit: Royal pastel sherwani with silver embroidery and silk stole.

Lighting: Golden hour warmth plus blue dusk, diya lamps for soft blur. Text: “Eid Mubarak” in gold script. It must write “Happy Eid To All” in thin white cursive in the bottom-left. Keep the ratio 3:4.

Eid portrait resembling a magazine shoot with a luxury car:

Make a super-realistic, movie-like Eid

Mubarak portrait of a confident young Indian guy/girl standing next to a fancy black luxury car under twinkling Eid lights at night. Make it look like a high-end magazine shoot with bold lighting and crystal-clear facial details. Use the uploaded photo face exactly-no changes at all. Keep the jawline, eye shape, eyelids, eyebrows, nose, lips, face proportions, skin tone, and hairline 100% the same. Skip any beauty filters or smoothing; show natural skin pores and texture for sharp, lifelike ultra-HD quality.

Portrait with a skyscraper rooftop background for Eid 2026

Create a super-realistic DSLR portrait of a graceful Indian woman/man on a luxury skyscraper rooftop with a glowing city skyline at night. Use the reference face exactly, keep original eyelid folds, lip shape, and natural skin tone unchanged.

In the scene, keep the glass balcony with fairy lights and white roses. The pose must include leaning elegantly on the railing, glancing back with a soft smile.

As AI tools like Gemini continue to evolve, they are likely to play a bigger role in how people create and share visual content. For festive occasions such as Eid, this means more personalised, creative, and visually appealing posts without the need for professional editing skills.