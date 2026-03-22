Steve Jobs, founder of Apple once said that creativity is about “connecting the dots.” In simple terms, creative people are not always more intelligent, they just see links between different ideas. These connections help them come up with new and unique solutions.

According to Steve Jobs, the more experiences you have, the easier it becomes to connect these “dots.” This is what helps people think differently and create something new.

Why do different experiences help?

Jobs believed that trying different things in life makes you more creative. He himself explored many areas, like calligraphy and travel, which later influenced Apple’s design.

If you only focus on one path, your thinking can become limited. But when you explore new ideas, cultures, and skills, your thinking becomes broader. This helps you come up with better and more original ideas. 

Jobs also said that you can only connect the dots by looking back, not forward. This means that some experiences may not seem useful at the time, but they can become important later.

This idea encourages people to stay curious and try new things, even if they don’t seem useful immediately. Over time, these experiences come together in meaningful ways.

How to apply this in daily life?

To become more creative, try learning new skills, reading different kinds of books, or meeting new people. Stepping out of your comfort zone can help you think differently.

It’s also important to reflect on your experiences. Think about what you learned and how different ideas can connect.

Why does this idea still matter?

Even today, Jobs’ advice is very useful. Creativity is not just about knowledge it’s about how you use your experiences.

As Apple approaches its 50th anniversary on April 1, CEO Tim Cook recently discussed the future of the iPhone with popular YouTuber Nikias Molina. Cook emphasized that there is still significant potential for innovation and expressed confidence that the iPhone will continue to play a central role in people’s lives for the next 50 years.

“There’s so much left that we can do with the iPhone and I think it’s going to continue to be the centre of people’s digital lives. But the next 50 are going to be defined by people and culture and what people come up with,” Apple CEO said during an interview with the YouTuber.

“And you can bet that it’s going to be really cool, really innovative. It’s going to be a combination of hardware, software, and services. Because the magic occurs at the intersection,” he added.