OpenClaw, which has gained sudden popularity after getting a shout-out from NVIDIA CEO Jensen Huang at the GTC annual conference for being the next ChatGPT. “This is definitely the next ChatGPT,” Nvidia CEO Jensen Huang told CNBC’s Jim Cramer on the sidelines of the developer event in Santa Clara, California. 

This sudden popularity is being compared to the early days of ChatGPT. But instead of only excitement, it is also raising concerns in the tech world. The big question now is: what happens if AI tools become easy for everyone to build and use?

What is OpenClaw? 

OpenClaw is an open-source AI system that can perform tasks on its own. Unlike basic chatbots, it can complete workflows, make decisions, and connect with other tools. Because it is open and accessible, many developers and companies can start using it quickly.

This is similar to how ChatGPT became popular. But there is one key difference—OpenClaw makes it even easier for anyone to create powerful AI systems.

“It solidified the open-source community and proved that fully autonomous AI can be run at home without relying on the Magnificent 7 or Big AI,” said David Hendrickson, CEO of consulting firm GenerAIte Solutions.

Why are experts worried?

Some experts believe that if AI becomes too easy to copy, the models themselves will lose their uniqueness. In simple terms, many AI tools could start looking and working the same.

“As foundation models rapidly commoditize, attention is moving toward agent frameworks that emphasize autonomy, usability, locality, and control to power agentic AI applications and drive business values,” said Charlie Dai, an analyst at Forrester.

If that happens, companies will find it harder to stand out. They may also face price competition, which could reduce profits. This has happened before in the tech industry, where new innovations eventually became standard tools.

If AI models become common, companies will need to compete in other ways. The focus will shift to how AI is used rather than the model itself.

Shift in AI industry 

OpenClaw’s growth could signal a major change in the AI world. The focus is moving from building the most powerful model to building the most useful products.

For companies, this means success will depend on how well they apply AI, not just how advanced their technology is. In the end, the real winners will be those who use AI in smarter and more practical ways.