Anthropic has introduced a new research tool that can examine the internal reasoning process of its own chatbot Claude. According to the company, the system can help researchers better understand how AI models arrive at answers, make decisions, and sometimes even generate unsafe responses. 

In a recently published research paper, Anthropic introduced what it calls Natural Language Autoencoders (NLAs), a method designed to convert Claude’s internal activation patterns into readable explanations.

According to the research, the tool works by translating Claude’s hidden internal activity into readable text. Anthropic describes this process as similar to scanning the “brain” of an AI model to understand what is happening inside while it responds to prompts. The company believes the technology could improve AI transparency and safety in the future. 

Large language models like Claude and ChatGPT are often called “black boxes” because even developers do not fully understand how they reach certain conclusions. Anthropic’s latest project aims to reduce that mystery by analysing patterns inside the AI system while it processes information. 

The company reportedly uses a method called “Natural Language Autoencoders,” which converts internal AI signals into explanations humans can read. Researchers say this could help detect harmful behaviour, hidden biases, or unsafe reasoning before an AI produces problematic outputs. 

“Models like Claude talk in words but think in numbers. The numbers — called activations — encode Claude’s thoughts, but not in a language we can read,” Anthropic wrote while sharing the research on X. “Here, we train Claude to translate its activations into human-readable text.”

Why does this matter for AI safety?

Anthropic has been heavily focused on AI safety and explainability since its launch in 2021. The company has previously published research on how AI models process emotions, plan responses, and organise information internally. 

Experts believe tools like this could become important as AI systems become more powerful and autonomous. By understanding how AI models “think,” developers may be able to stop dangerous behaviour before it happens.

This has become a major concern globally as advanced AI systems are increasingly being used in coding, research, automation, and cybersecurity. 

However, researchers also warn that AI reasoning is extremely complex, and current tools still provide only a partial understanding of what happens inside these systems.

Some experts compare today’s AI interpretability efforts to early attempts at studying the human brain useful, but still limited. 

Anthropic says the new technology is mainly designed for research and safety testing. The company hopes it will eventually help build AI systems that are more transparent, trustworthy, and easier for humans to control.