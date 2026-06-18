Amazon India on Thursday announced the 10th edition of its annual Prime Day shopping event, which will run for 72 hours from July 4 to July 6.

The e-commerce company said Prime Day 2026 will feature more than 500 new product launches from over 100 Indian and global brands across categories such as smartphones, laptops, fashion, home and kitchen appliances, beauty products, toys and everyday essentials.

Amazon marks a decade of prime day

“From new launches and blockbuster entertainment to great deals delivered fast, Prime Day has always been about celebrating our members, sellers and brand partners. As we mark the 10th edition of Prime Day, this milestone makes the celebration even more special reflecting a decade of delivering shopping, savings and entertainment across Bharat,” Abhinav Agarwal, director – Prime, Amazon India, said.

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As part of its 10th anniversary celebrations, Amazon Prime members can access up to 10% savings on SBI and Axis Bank credit card and EMI transactions, while Amazon Pay ICICI Bank credit card holders will get unlimited 5% cashback on purchases, the e-commerce giant said. The company has also offered discounts on Prime membership plans for a limited period.

“We are excited to bring our Prime members an even superior experience this year with the biggest launches, special never-seen-before anniversary deals, incredible AI experiences, blockbuster entertainment and more. throughout the 10th edition of Prime Day,” Agarwal added.

To commemorate the 10th anniversary of the Prime programme in India, Amazon has introduced “Prime Playback”, an AI-powered personalised video experience that highlights members’ shopping history, savings, and streaming preferences across Amazon services. The feature has been made available to select Prime members from June 18.

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Amazon offers discounts on Prime memberships

To mark the milestone, Amazon is offering a limited-period Anniversary offer to new members—a flat Rs 500 off on annual Prime membership of Rs 1,499, Prime Lite at Rs 599 a year (from Rs 799) and Prime Shopping Edition (PSE) at Rs 299 a year (from Rs 399).

The company has also highlighted its AI-powered shopping tools, including conversational assistant Rufus, visual search feature Lens AI, AI Review Highlights and Buying Guides, aimed at helping customers discover and compare products more efficiently.

Ahead of Prime Day, Prime Video has announced a slate of 21 Indian and international series and films spanning multiple genres and languages, including titles such as Drishyam 3, Raakh, Karuppu and Scream 7.