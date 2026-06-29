Elon Musk celebrated his 55th birthday on June 28, but it was his mother, Maye Musk, who grabbed everyone’s attention with a heartfelt birthday post and a unique cake.

Elon Musk turns 55! A cake inspired by Musk’s dream of space

The 78-year-old model and dietitian shared a picture from the family celebration on X, wishing her son a happy birthday with a sweet message. Along with the photo, she wrote, “Happy birthday to my wonderful son. He has given me 55 years of joy. It’s so much fun to celebrate with family and friends. His cake is a rocket and a moon base.”

The photos showed Elon Musk smiling as he leaned forward to blow out the candles.

Designed around Musk’s love for space, the cake was unlike any ordinary birthday dessert, drawing nearly 2 million views in no time. At the centre stood a tall rocket that closely resembled SpaceX’s Starship. It had a black-and-white design, small fins and detailed features that made it look like a real rocket ready for launch. The rocket stood on a dark base, giving it the look of a launch pad.

Next to the rocket was an equally impressive moon base. It featured a rocky lunar surface with craters, small dome-shaped buildings, solar panels and modules. Tiny rovers and astronaut figures were spread across, making it look like a miniature version of a future settlement on the Moon.

This is not the first time Musk’s birthdays have featured a space theme. When he turned 40 in 2011, SpaceX celebrated with a four-foot Falcon 9 rocket cake.

Happy birthday to my wonderful son. @elonmusk has given me 55 years of joy.

It’s so much fun to celebrate with family and friends.

His cake is a rocket and a moon base 🎂🎂🎉 pic.twitter.com/IAvuuNhAv7 — Maye Musk (@mayemusk) June 28, 2026

The celebration comes at a major moment for SpaceX

The birthday also came just weeks after one of the biggest moments in Musk’s career.

SpaceX’s blockbuster initial public offering (IPO) pushed the company’s valuation beyond $2 trillion at its highest point. The jump briefly made Musk the world’s first trillionaire, with his net worth crossing $1.1 trillion.

Although changes in the market have since reduced that figure, the IPO marked a major milestone for Musk and SpaceX. It also showed how a company that many once saw as an impossible dream has become one of the world’s biggest businesses.

Today, SpaceX is leading projects such as Starlink satellite internet, human spaceflight missions and long-term plans to send people to Mars.

The timing of the birthday also matched an exciting period for SpaceX. The company has continued testing Starship, the fully reusable spacecraft that Musk hopes will one day carry astronauts to the Moon and Mars. SpaceX is also working with NASA on the Artemis programme, which aims to return humans to the lunar surface.