Made in Fire

Rajnish Kumar

Penguin Random House

Pp 232, Rs 499

Every successful company begins not with a plan, but with a fire. The real challenge isn’t starting; it’s keeping that fire alive while everything around you tries to put it out. Made in Fire is the story of how the team behind one of India’s leading travel platforms did exactly that, building not just a company, but an ecosystem of technology ventures along the way. Part origin story, part builder’s playbook, the book captures the lessons that only emerge in the trenches of real entrepreneurship.

Patel: A Life

Rajmohan Gandhi

Aleph Book Company

Pp 568, Rs 1,199

From his modest beginnings in rural Gujarat to his rise as a brilliant lawyer, and, eventually, his role as an important political figure at the centre of a nation on the brink of freedom and fracture, Sardar Vallabhbhai Patel’s journey is as compelling as it is complex. A man of iron will and unyielding discipline, Patel shaped the Indian nation at a time of extraordinary upheaval. Patel: A Life is the definitive biography of this iconic figure.

Women-O-Pause

Lenaa Kumar

Penguin Random House

Pp 224, Rs 399

Through personal insight and actionable tools, Women-O-Pause challenges conventional narratives while encouraging women to reconnect with the cyclical intelligence of their bodies. Featuring insights from professional doctors who offer medical insight and clinical perspectives, this book bridges lived experience with modern science. It ultimately reframes menopause not as a problem to be solved, but as a powerful rite of passage.

Same Time Next Week?

Joshua Fletcher

Hachette

Pp 416, Rs 899

Millions now turn to AI for therapy before they turn to a human, often leaving them with more questions than answers. In this book, therapist Joshua Fletcher shares the stories of four clients who choose to bring their selves to his therapy room and learn to make space for the messy feelings that won’t fit into an AI prompt box. Alongside, Josh shares his experience of returning to practice after wrestling with his own mental health challenges.

Not Quite Family

Khalid Mohamed

HarperCollins

Pp 328, Rs 599

Khalid Mohamed grew up movie struck, watching films at halls near his house. Once he became a reporter, his beat took him to the movie world — and right into the heart of the lives of icons he had always admired. Not Quite Family is an account of his years in the Bombay film world. It is also an emotive rendering of the Bombay that was. He takes us behind the curtain to show us the lives of the stars of Juhu-Vile Parle, Pali Hill and Worli.