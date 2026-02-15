For most of us, a watch is just a way to check the time. For Anant Ambani, the youngest son of Mukesh Ambani, a watch is a masterpiece. While the family is famous for their business empire, Anant has made a name for himself as a serious collector who finds pieces so rare that most people will never see them in person. His collection of Richard Mille timepieces is legendary, featuring models that are light, nearly indestructible, and incredibly expensive.

The Richard Mille Blue Sapphire Skull

One of the most eye-catching pieces Anant owns is the RM 52-04. This watch is carved from a single block of blue sapphire crystal, giving it a glowing, frozen look. Inside, a white gold “pirate skull” sits in the center, acting as a bridge for the internal gears. This watch is incredibly exclusive because only three were ever made for the entire world. It is currently valued at roughly Rs 22 Crore.

Anant Ambani Richard Mille Blue Sapphire Skull watch (Image Source: Instagram)

The Richard Mille Floating Sapphire Watch

This is the watch that famously stunned Mark Zuckerberg during Anant’s pre-wedding celebrations. The RM 56-02 is completely see-through, but the real magic is how it is built. The internal movement isn’t held by standard screws; instead, it is suspended by a system of hair-thin cables and pulleys. This makes the gears look like they are floating in mid-air. Because the sapphire case is so difficult to machine, this watch is worth between Rs 18 crore and Rs 45 crore.

Anant Ambani’s RM 56-02 (Image Source: X)

The Richard Mille Custom Koi Fish

Anant is well-known for his love of animals, which is why he commissioned a one-of-a-kind ‘Piece Unique’ made just for him. The RMS-10 ‘Koi Fish’ features tiny, hand-painted 3D fish that appear to be swimming through the watch’s mechanics. Made with 18K rose gold and decorated with real diamonds, this personal treasure is worth about Rs 10.5 crore.

Anant Ambani RMS-10 ‘Koi Fish’ (Image Source: Instagram)

The Gift for Lionel Messi- RM 003-V2

Anant’s collection is so deep that he even uses these rare machines as gifts. In late 2025, when football superstar Lionel Messi visited India, Anant reportedly gave him an ultra-rare RM 003-V2. This ‘Asia Edition’ is limited to only 12 pieces worldwide and features a lightweight carbon case and a second time-zone display.

Anant reportedly gave Messi an ultra-rare RM 003-V2 (Image Source: X)

The Indestructible Richard Mille Nadal Watch

For more active days, Anant wears a watch designed for tennis legend Rafael Nadal. The RM 27-02 is famous for being practically indestructible. It can survive a massive 5000G shock, the kind of force you’d feel in a high-speed crash, while remaining light enough to float on water. Only 50 of these exist, and they are valued at Rs 10 crore.

The RM 27-02 is famous for being practically indestructible (Image Source: X)

Anant Ambani’s Richard Mille collection proves that for billionaires, watches are not accessories but ultra-rare mechanical masterpieces of power and prestige.



