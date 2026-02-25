For decades, women have shared that they experience chronic pain more intensely and for much longer than men. Often, these experiences were dismissed as being ’emotional’ or ‘in their heads,’ but new research released in February 2026 has finally found a biological reason for this.

A study from Michigan State University (MSU), published in the journal Science Immunology, shows that the way our bodies “turn off” pain is fundamentally different for men and women, and it all comes down to the immune system.

This discovery changes how we look at long-term illness. Previously, doctors used to focus only on how pain starts, however this study – led by MSU professor Geoffroy Laumet – explains why it won’t go away. The findings prove that ending pain isn’t just something that happens over time; it’s an active process in the body that works differently depending on your hormones.

Why men have a biological “off switch”

The researchers looked at a specific type of white blood cell called a monocyte. These cells act like messengers that tell the body’s nerves to stop sending pain signals. The study found that in men, these cells are very active because they are powered by testosterone. When a man gets injured, his body releases a molecule called IL-10, which basically acts as a biological “off switch” for pain.

Because of this testosterone trigger, men’s bodies are much faster at silencing pain signals after an injury. During the study, researchers even looked at data from people in car accidents and found that men recovered much more quickly because their immune systems were more efficient at calming the nerves down.

Why pain lingers longer for women

For women, the process is unfortunately much slower. The research showed that women have fewer of these pain-fighting cells, and the ones they do have aren’t nearly as active. Without that strong off signal, a woman’s nerves can stay on high alert for a long time, even after an injury has physically healed. This explains why women are more likely to deal with chronic pain and why it can take them months longer to recover from surgery or accidents.

This breakthrough is a huge deal for the future of medicine. For a long time, most pain medications were tested mainly on men, which is likely why many treatments don’t work as well for women. Now that scientists know the real cause, they can start creating treatments specifically for women, such as therapies that boost their natural off switch. As Dr. Laumet put it, this proves that a woman’s pain is rooted in her biology – not her imagination.