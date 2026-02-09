The domestic box office is currently a battlefield as new releases clash every week. With the massive shadow of Sunny Deol’s war epic Border 2 and Rani Mukerji’s gritty Mardaani 3 looming over theaters, many expected smaller, content-driven films to vanish without a trace. However, Vadh 2, led by the veteran duo Sanjay Mishra and Neena Gupta, is proving otherwise, showing that a solid script and powerful acting can still pull in a dedicated audience.

Since its opening on Friday, February 6, Vadh 2 has followed a heartening upward path. It didn’t start with record-breaking numbers, but it has certainly gained significant ground through word-of-mouth. After a modest Friday, the movie saw ticket sales double over the weekend. According to the latest figures from Sacnilk, the film collected Rs 1 crore on Sunday alone, taking its total three-day domestic collection to a respectable Rs 2.5 crore.

Vadh 2 opening weekend at the box office

After a quiet opening on Friday with Rs 0.5 crore, the film saw its earnings double to Rs 1.0 crore on Saturday. It maintained that strong pace through Sunday, bringing in another Rs 1.0 crore to end its first weekend with a solid domestic total of Rs 2.5 crore. This consistent performance proves that audiences are willing to show up for quality stories, even without a massive marketing machine behind them.

On the global front, the film’s total gross stands at roughly Rs 3 crore. While these figures are humble compared to the multi-crore budgets of the big-name action sequels, they represent a very healthy run for a character-focused thriller. On Sunday, February 8, the film saw an overall Hindi occupancy of 14.25 per cent. The fact that Sunday’s numbers matched Saturday’s peak suggests that the movie is successfully building a ‘must-watch’ reputation.

Audience trends and occupancy

The way people are showing up for Vadh 2 paints a picture of a ‘slow-burn’ hit. Sunday morning started quietly with just 6.11 per cent occupancy. However, the interest spiked as the day went on, afternoon shows hit 16.61 per cent footfall, and the evening shows peaked at 21.01 per cent. This suggests that audience is choosing this thriller as their primary weekend entertainment after finishing their daily chores. Night shows eventually leveled off at about 13.26 per cent.

ALSO READ Bad Bunny makes history as first Latino solo artist to lead the Super Bowl Halftime Show

Why Vadh 2 is capturing interest

Directed by Jaspal Singh Sandhu, Vadh 2 serves as a ‘spiritual sequel’ to the 2022 hit Vadh. The story returns to a world of difficult moral choices and gritty realism. The plot follows a tired, aging prison guard (Sanjay Mishra) and a female inmate nearing the end of her sentence (Neena Gupta).

The arrival of a sharp jail superintendent, played by Kumud Mishra, turns the prison into a pressure cooker. An investigation into a shocking crime inside the jail walls peels back layers of secrets, forcing everyone involved to face the weight of their own past. Produced by Luv Films, Vadh 2 manages to raise the stakes while keeping the emotional depth that made the original so popular. It’s a strong reminder that even in the age of massive blockbusters, a well-told human story can still win.