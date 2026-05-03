The world of high fashion is back in style as the long-awaited sequel, The Devil Wears Prada 2, is finally at the theaters. Starring the iconic trio of Meryl Streep, Anne Hathaway, and Emily Blunt, the film is witnessing a strong response from audiences globally. 

According to the tracking website Sacnilk, the movie has shown positive growth on its second day in India, proving that Miranda Priestly still holds a massive influence over fans even decades after the original film released in 2006. 

ALSO READ

The Devil Wears Prada 2 India box office collection

In India, the film has managed to capture a significant audience despite a busy weekend at the theatres. On its second day, Saturday, the movie earned Rs 4 crore net across 1,611 shows. Data from Sacnilk reveals that this was a 5.3% increase from its Friday performance. The film’s total journey in India actually includes Rs 1.70 crore from paid previews and Rs 3.80 crore from its official opening Friday, bringing the total net collection to Rs 9.50 crore. 

The gross collection, which includes taxes, currently stands at Rs 11.37 crore. With a 37% occupancy rate on Saturday, the movie is maintaining a steady grip on the domestic market.

Global Box Office Prediction: The Devil Wears Prada 2 eyes $180 million worldwide opening weekend

While the India numbers are steady, the international performance of The Devil Wears Prada 2 is roaring at the global box office. Industry reports by Sacnilk indicate that the film has already grossed $114.6 million worldwide as of Saturday. 

Analysts are now predicting a massive $180 million global opening weekend. A major portion of this revenue comes from 51 international markets, which contributed $82.1 million, while North America added $32.5 million. 

The film has claimed the number one spot in almost every territory, including Brazil, Italy, and Australia. In Japan, it even recorded the highest opening day for any major studio release so far in 2026.

ALSO READ

Box Office Clash: The Devil Wears Prada 2 vs Raja Shivaji and Michael

Even with its impressive numbers, the sequel is facing tough competition at the box office. In India, the film is running alongside the Marathi historical epic Raja Shivaji, which earned over Rs 21 crore in its first two days. 

On the global stage, it is competing for screen space with the musical biopic Michael. The Michael Jackson biopic has already crossed $300 million worldwide, making it a formidable rival. Despite these challenges and mixed reviews from critics, the star power of Meryl Streep and the nostalgia of the franchise are successfully driving audiences to theaters as the film heads into a high-stakes Sunday.