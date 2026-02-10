Sunjay Kapur Inheritance battle: Sunjay Kapur, industrialist and former chief of Sona Comstar, met a tragic end in 2025. However, his rumoured Rs 30,000 crore estate met with a murky legal dispute shortly after his demise. Stuck in the long-running dispute, the Delhi High Court remarked that a ‘lot of dirty linen was being washed in the open’, in a statement on Tuesday.

The legal battle turned bitter with Kapur’s third wife, Priya Sachdev, and mediation mother Rani, and sister Mandhira. The inheritance was disputed among these stakeholders, including Sunjay Kapur’s children, Samaira and Kiaan, with ex-wife and Bollywood actor Karisma Kapoor.

‘Sorry state of affairs’

During the hearing today, Justice Mini Pushkarna of the Delhi High Court pointed out that the case reflects a ‘sorry state of affairs’ and that a ‘lot of dirty linen was being washed in the open.’ It came after the court represented a sympathetic state of the case, and emphasised the fact that both sides had experienced great loss.

ALSO READ

“The effort should be from both sides. Ultimately, all the parties are suffering, and she [Rani Kapur] is already so old. No one should see a person’s son or daughter being demised when they are still alive. She has suffered a lot. You [Priya Kapur] are also suffering,” the Court remarked.

‘Since you are at the helm of the affairs..’: Delhi HC to Priya Kapur

Appearing on behalf of Priya Kapur, Senior Advocate Akhil Sibal, argued in response that his client wanted the court to take a proactive approach. Replying to which, Justice Pushkarna replied, “Since you are at the helm of the affairs, you can make this happen.”

Furthermore, they added that Priya, who was now alone with her children, is someone who lost their husband and father. “She is there alone now. She has to take care of the children. As far as Defendant No 1 [Priya Kapur] and her children are concerned, they also need to be taken care of,” the Delhi HC stressed.

At the end, the court considered the application, which challenged Priya Kapur’s rejection of Rani Kapur’s lawsuit. They concluded that the parties should amicably solve the disputes which can be resolved outside court, highlighting the need for mediation, keeping in mind the interests of both the parties.