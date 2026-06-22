Homi Adajania’s long-awaited sequel completed its opening weekend on a high note. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon, and Rashmika Mandanna, posted solid numbers on Day 3 — Sunday, June 21 — riding the weekend wave to cross significant milestones both domestically and globally.

The romantic comedy-drama, a spiritual successor to the 2012 cult hit, has drawn audiences across metropolitan multiplexes on the back of a nostalgic hype and decent word of mouth from audience members. Despite receiving mixed reviews from critics, the film’s audience connect has held firm through the opening weekend.

Cocktail 2 Day 3 box office: Sunday push and net collections

Sunday turned out to be Cocktail 2’s best day yet. As per Sacnilk, the film collected Rs 17.75 crore net on Day 3 — up from Rs 16.25 crore on Saturday and Rs 13.50 crore on its opening Friday — across 31,542 shows nationwide. The upward curve over all three days points to word-of-mouth doing real work, especially in the bigger urban centres.

By the end of the opening weekend, the film’s India net collection had crossed Rs 47 crore, with the gross touching Rs 57 crore. Internationally, Day 3 brought in Rs 4 crore, lifting the total overseas gross to Rs 19.25 crore. The worldwide tally now stands at Rs 76.25 crore.

Career records and rom-com benchmarks

The film’s opening weekend has also redrawn benchmarks for its lead cast. With Rs 13.50 crore net on Day 1, Cocktail 2 became Shahid Kapoor’s third-highest opener, behind Kabir Singh (Rs 20.21 crore) and Padmaavat (Rs 19 crore), ahead of Shaandaar and Udta Punjab. For Kriti Sanon, the film entered her top five career openers, surpassing Bachchan Pandey’s Rs 13.25 crore.

On a genre level, the numbers have strengthened Cocktail 2’s position in Bollywood’s romantic comedy history. The film debuted fourth on the all-time list of Bollywood rom-com openings, behind Yeh Jawaani Hai Deewani (Rs 19.45 crore), Tu Jhoothi Main Makkaar (Rs 15.73 crore), and Jab Harry Met Sejal (Rs 15.25 crore) — and ahead of 2 States, which had opened at Rs 12.40 crore in 2014. Industry experts have pointed to the fan fervour surrounding the original 2012 Cocktail, alongside the fresh lead trio, as key factors driving audience interest.

Directed by Homi Adajania, Cocktail 2 follows Diya and Kunal, whose decade-long relationship is upended when old friend Ally returns, setting off a chain of emotional and comedic events. The film has been jointly produced by Maddock Films and Luv Ranjan, with music composed by Pritam.