The Chetak Screen Awards 2026 brought together the biggest names in Indian cinema on Sunday, celebrating the films and performances that defined the past year. By the end of the night, one title was clearly leading the charge — Dhurandhar. The intense spy thriller was the star of the show, winning a massive total of 14 awards. It was a huge night for the cast and crew, as the film dominated almost every category it was nominated in, from the big acting honors to the behind-the-scenes technical prizes.

Homebound takes the top prize

The coveted Best Film award went to Homebound, which was up against a strong slate of nominees including Dhadak 2, Dhurandhar, Haq, Saiyaara, Sitaare Zameen Par, Superboys of Malegaon and Chhaava.

Aditya Dhar wins Best Director

In the top categories, Best Director was awarded to Aditya Dhar, from a competitive line-up that also included Laxman Ramchandra Utekar (Chhaava), Suparn S Varma (Haq), Neeraj Ghaywan (Homebound), Raam Reddy (Jugnuma: The Fable), Mohit Suri (Saiyaara) and Reema Kagti (Superboys of Malegaon).

Ranveer Singh and Yami Gautam take top acting honours

Best Actor (Male) went to Ranveer Singh, beating nominees Vicky Kaushal (Chhaava), Siddhant Chaturvedi (Dhadak 2), Vishal Jethwa (Homebound), Ishaan Khatter (Homebound), Manoj Bajpayee (Jugnuma: The Fable) and Adarsh Gourav (Superboys of Malegaon).

Best Actor (Female) was awarded to Yami Gautam, emerging from a strong field of nominees that included Triptii Dimri (Dhadak 2), Sonal Madhushankar (Humans in the Loop), Konkona Sen Sharma (Metro… In Dino), Monika Panwar (Nishaanchi), Radhika Apte (Sister Midnight), and Kriti Sanon (Tere Ishk Mein).

OTT winners: Stolen, Abhishek Banerjee and Sanya Malhotra shine

On the OTT front, Best OTT Film went to Stolen, competing against Mrs, Raat Akeli Hai: The Bansal Murders, The Great Shamsuddin Family and The Mehta Boys.

The top acting honours in the digital space went to Abhishek Banerjee for Stolen and Sanya Malhotra for Mrs.

Full list of winners at Chetak Screen Awards 2026

Best Film

Dhadak 2 – Karan Johar, Umesh Kumar Bhansal, Adar Poonawalla, Apoorva Mehta, Meenu Aroraa, Somen Mishra, Pragati Deshmukh, Marijke DeSouza

Dhurandhar – Jyoti Deshpande, Lokesh Dhar, Aditya Dhar

Haq – Vineet Jain, Vishal Gurnani, Harman Baweja, Juhi Parekh Mehta, Amrita Pandey, Suparn S Varma, Rowena Baweja, Sandeep Singh

Homebound – Karan Johar, Adar Poonawalla, Apoorva Mehta, Somen Mishra, Marijke DeSouza, Melita Toscan Du Plantier – WINNER

Saiyaara – Akshaye Widhani

Sitaare Zameen Par – Aamir Khan, Aparna Purohit

Superboys Of Malegaon – Zoya Akhtar (Producer), Reema Kagti (Producer), Ritesh Sidhwani (Producer), Farhan Akhtar (Producer), Angad Dev Singh (Co-Producer), Kassim Jagmagia (Co-Producer), Vishal Ramchandani (Co-Producer)

Chhaava – Dinesh Vijan

Best Actor (Female)

Triptii Dimri – Dhadak 2

Yami Gautam Dhar – Haq – WINNER

Sonal Madhushankar – Humans in the Loop

Konkona Sen Sharma – Metro… In Dino

Monika Panwar – Nishaanchi

Radhika Apte – Sister Midnight

Kriti Sanon – Tere Ishk Mein

Best Actor (Male)

Vicky Kaushal – Chhaava

Siddhant Chaturvedi – Dhadak 2

Ranveer Singh – Dhurandhar – WINNER

Vishal Jethwa – Homebound

Ishaan Khatter – Homebound

Manoj Bajpayee – Jugnuma: The Fable

Adarsh Gourav – Superboys Of Malegaon

Best Director

Laxman Ramchandra Utekar – Chhaava

Aditya Dhar – Dhurandhar – WINNER

Suparn S Varma – Haq

Neeraj Ghaywan – Homebound

Raam Reddy — Jugnuma: The Fable

Mohit Suri – Saiyaara

Reema Kagti – Superboys Of Malegaon

Best Actor in a Supporting Role (Female)

Divya Dutta – Chhaava

Sheeba Chadha – Haq

Shalini Vatsa – Homebound – WINNER

Dolly Ahluwalia – Sitaare Zameen Par

Manjiri Pupala – Superboys Of Malegaon

Best Actor in a Supporting Role (Male)

Akshaye Khanna – Dhurandhar – WINNER

Rakesh Bedi – Dhurandhar

Naseeruddin Shah – Gustaakh Ishq

Saurabh Shukla – Jolly LLB 3

Deepak Dobriyal – Jugnuma: The Fable

Best Action

120 Bahadur – Amritpal Singh, Marek Svitek

Chhaava – Parvez Shaikh

Deva – Supreme Sundar, Abbas Ali Moghul, Anl Arasu, Vikram Dahiya, Parvez Shaikh

Dhurandhar – Aejaz Gulab, Sea Young Oh, Yannick Ben, Ramazan Bulut – WINNER

Jaat – Ram Laxman, V Venkat, Peter Hein, Anl Arasu

Best Background Score

Chhaava – AR Rahman

Dhurandhar – Shashwat Sachdev – WINNER

Haq – Sandeep Chowta

Homebound – Naren Chandavarkar, Benedict Taylor

Saiyaara – John Stewart Eduri

Best Choreography

Azaad – Ui Amma – Bosco Leslie Martis

Deva – Bhasad Macha – Bosco Leslie Martis

Dhurandhar – Shararat – Vijay Ganguly – WINNER

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari – Panwadi Song – Ganesh Acharya

Thamma – Dilbar Ki Aankhon Ka – Vijay Ganguly

Best Cinematography

Dhurandhar – Vikash Nowlakha – WINNER

Homebound – Pratik Shah

Humans in the Loop – Monica Tiwari, Harshit Saini, Gunjan Jaywant

Jugnuma: The Fable – Sunil Ramkrishna Borkar

Superboys of Malegaon – Swapnil. S. Sonawane (ISC)

Best Costume

Chhaava – Sheetal Iqbal Sharma – WINNER

Dhurandhar – Smriti Chauhan – WINNER

Gustaakh Ishq – Manish Malhotra, Shivank Vikram Kapoor

Homebound – Rohit Chaturvedi

Superboys of Malegaon – Bhawna Sharma

Best Dialogue

Dhurandhar – Aditya Dhar – WINNER

Haq – Reshu Nath

Homebound – Neeraj Ghaywan, Varun Grover, Shreedhar Dubey

Jolly LLB 3 – Subhash Kapoor

Superboys of Malegaon – Varun Grover, Shoaib Zulfi Nazeer

Best Editing

Dhurandhar – Shivkumar V. Panicker – WINNER

Haq – Ninad Khanolkar

Homebound – Nitin Baid

Saiyaara – Devendra Murdeshwar, Rohit Makwana

Superboys of Malegaon – Anand Subaya

Best Film for Gender Sensitivity

Dhadak 2 – Karan Johar, Umesh Kumar Bhansal, Adar Poonawalla, Apoorva Mehta, Meenu Aroraa, Somen Mishra, Pragati Deshmukh, Marijke DeSouza

Haq – Vineet Jain, Vishal Gurnani, Harman Baweja, Juhi Parekh Mehta, Amrita Pandey, Suparn S Varma, Rowena Baweja, Sandeep Singh – WINNER

Humans in the Loop – Mathivanan Rajendran, Sarabhi Ravichandran, Shilpa Kumar, Aranya Sahay

Mrs – Jyoti Deshpande, Harman Baweja, Pammi Baweja, Smitha Baliga

The Great Shamsuddin Family – Alok Jain, Ajit Andhare, Mahmood Farooqui

Best Film Writing (Story & Screenplay)

Dhurandhar – Aditya Dhar

Haq – Reshu Nath

Homebound – Basharat Peer, Neeraj Ghaywan, Sumit Roy – WINNER

Humans in the Loop – Aranya Sahay

Superboys of Malegaon – Varun Grover

Best Hairstyling & Make-Up

Chhaava – Shrikant Desai

Dhurandhar – Preetisheel Singh D’souza – WINNER

Emergency – Elizabeth Lawson Zeiss, Dhananjay M. Prajapat

Homebound – Khyati Malhotra

Superboys of Malegaon – Tarannum Khan, Avan Contractor, Dianne Commissariat

Best Song

Dhurandhar – Title Track, Dhurandhar (Shashwat Sachdev, Charanjit Ahuja)

Dhurandhar – Gehra Hua (Shashwat Sachdev)

Saiyaara – Title Track, Saiyaara (Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah, Arslan Nizami) – WINNER

Saiyaara – Barbaad (The Rish)

Saiyaara – Humsafar (Sachet-Parampara)

Best Lyrics

Dhurandhar – Gehra Hua – Irshad Kamil

Gustaakh Ishq – Ul Julool Ishq – Gulzar – WINNER

Homebound – Yaar Mere – Varun Grover

Saiyaara – Saiyaara Title Track – Irshad Kamil

Superboys of Malegaon – Bande – Javed Akhtar

Best Playback Singer (Male)

Dhurandhar – Dhurandhar Title Track – Hanumankind, Sudhir Yaduvanshi, Shashwat Sachdev, Mohd. Sadiq

Dhurandhar – Gehra Hua – Arijit Singh, Shashwat Sachdev, Armaan Khan

Saiyaara – Saiyaara Title Track – Faheem Abdullah – WINNER

Saiyaara – Dhun – Arijit Singh

Saiyaara – Barbaad – Jubin Nautiyal

Best Playback Singer (Female)

Dhurandhar – Shararat – Jasmine Sandlas, Madhubanti Bagchi

Metro… In Dino – Qayde Se – Shreya Ghoshal

Saiyaara – Saiyaara Title Track – Shreya Ghoshal – WINNER

Saiyaara – Barbaad – Shilpa Rao

Saiyaara – Humsafar – Parampara Tandon

Best Production Design

Chhaava – Subrata Chakraborty, Amit Ray

Dhurandhar – Saini S. Johray – WINNER

Gustaakh Ishq – Madhumita Sen, Ajay Sharma (EASEEL)

Homebound – Khyatee Kanchan

Superboys of Malegaon – Sally White

Haq – Sonam Singh, Abhijit Gaonkar (Megamind Studio)

Kesari Chapter 2 – Rita Ghosh

Best Sound Design

Chhaava – Bishwadeep Chatterjee

Dhurandhar – Bishwadeep Chatterjee – WINNER

Homebound – Sanjay Maurya, Allwin Rego

Humans in the Loop – Kalhan Raina

Saiyaara – Ganesh Gangadharan (YRF Studios)

Best Special Effects

120 Bahadur – NOLABEL, Frame X VFX Studio, Snow Team, Vishal Tyagi, Manish Tyagi

Chhaava – Somesh Samit Ghosh, Gary Brown, Simon Frame, Vishal Tyagi, Manish Tyagi

Dhurandhar – Envision VFX, Philm CGI, Resonance Digital, Dhruti Ranjan Sahoo, Vishal Tyagi, Raza Mohammed Shaikh – WINNER

Jugnuma: The Fable – Varun Ramanna

Thamma – James Austin, Somesh Ghosh, Kunal Jagdish Sodha, D. Nishtha Varsha, Vishal Tyagi

Breakthrough Debut Director

Shazia Iqbal – Dhadak 2 – WINNER

Dibakar Das Roy – Dilli Dark

Aranya Sahay – Humans in the Loop

Karan Singh Tyagi – Kesari Chapter 2

Karan Kandhari – Sister Midnight

Breakthrough New Actor (Female)

Rasha Thadani – Azaad

Sara Arjun – Dhurandhar

Ridhima Singh – Humans in the Loop

Aneet Padda – Saiyaara – WINNER

Shubhangi Dutt – Tanvi the Great

Breakthrough New Actor (Male)

Mohit Agarwal – Agra

Aaman Devgan – Azaad

Samuel Abiola Robinson – Dilli Dark

Aaishvary Thackeray – Nishaanchi

Ahaan Panday – Saiyaara – WINNER

OTT categories

Best OTT Film

Mrs – Jyoti Deshpande, Harman Baweja, Pammi Baweja, Smitha Baliga

Raat Akeli Hai – The Bansal Murders – Ronnie Screwvala, Honey Trehan, Abhishek Chaubey

Stolen – Gaurav Dhingra – WINNER

The Great Shamsuddin Family – Alok Jain, Ajit Andhare, Mahmood Farooqui

The Mehta Boys – Boman Irani, Danesh Irani, Shujaat Saudagar, Vikesh Bhutani

Best Actor (Female) – OTT Film

Fatima Sana Shaikh – Aap Jaisa Koi

Sanya Malhotra – Mrs – WINNER

Radhika Apte – Saali Mohabbat

Saba Azad – Songs of Paradise

Mia Maelzer – Stolen

The Great Shamsuddin Family – Farida Jalal

Shreya Chaudhry – The Mehta Boys

Best Actor (Male) – OTT film

Manoj Bajpayee – Inspector Zende

Abhishek Bachchan – Kaalidhar Laapata

Nawazuddin Siddiqui – Raat Akeli Hai The Bansal Murders

Abhishek Banerjee – Stolen – WINNER

Shubham Vardhan – Stolen

Best Director – OTT film

Arati Kadav – Mrs

Honey Trehan – Raat Akeli Hai – The Bansal Murders

Karan Tejpal – Stolen – WINNER

Anusha Rizvi – The Great Shamsuddin Family

Boman Irani – The Mehta Boys

Best Script – OTT film

Mrs – Harman Baweja, Anu Singh Choudhary, Arati Kadav

Raat Akeli Hai – The Bansal Murders – Smita Singh

Songs of Paradise – Danish Renzu, Sunayana Kachroo, Niranjan Iyengar

Stolen – Karan Tejpal, Gaurav Dhingra, Swapnil Salkar (AGADBUMB) – WINNER

The Mehta Boys – Alexander Dinelaris, Boman Irani

About Chetak Screen Awards

Instituted by The Indian Express Group, the Screen Awards remain among India’s most credible film honours, built on the principle of recognising excellence through merit, integrity and peer respect. The winners were selected by the independent Screen Academy, a not-for-profit body comprising 53 acclaimed filmmakers, artists and cultural voices.

Following an initial shortlisting, Academy members evaluated films through a voting process. The grading framework was developed by Dr Priya Jaikumar of the University of Southern California’s School of Cinematic Arts, ensuring a detailed assessment of creativity, technical excellence, audience connect and innovation. Performance categories were judged with a focus on authenticity.

With an esteemed line-up of members including Shoojit Sircar, Deepa Mehta, Sriram Raghavan, Ram Madhvani, Guneet Monga Kapoor, John Abraham, Kabir Khan, Karan Johar, Mukesh Chhabra, Payal Kapadia, Prosenjit Chatterjee, Rajkumar Hirani, Resul Pookutty, Rima Das and Vidya Balan, among others, the Screen Academy brings together a wide spectrum of voices.