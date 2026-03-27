Chetak Screen Awards Nominations 2026: As Indian cinema reaches new heights, critics call Aditya Dhar’s Dhurandhar the revival of Bollywood, ambition and scale continue to soar. With this new era in cinema, the Indian Express Group is back with The Chetak Screen Awards, set to return on April 5 with a refreshed format and a star-studded evening celebrating the finest work from 2025.
Leading the nominations this year is Aditya Dhar’s espionage thriller Dhurandhar, a major box-office success that secured an impressive 24 nominations. Close behind is Mohit Suri’s romantic musical saga Saiyaara with 17 nods, followed by Neeraj Ghaywan’s emotionally resonant film Homebound, which has earned 15 nominations.
With nominations spread across 31 categories, the awards aim to recognise artists and storytellers who have shaped contemporary Hindi cinema over the past year. Organised by The Indian Express Group, the ceremony brings together editorial credibility, cultural legacy and strong digital reach, while remaining rooted in a journalism-first approach that emphasises fairness and merit.
The winners will be selected by the Screen Academy, an independent body comprising more than 50 respected filmmakers, artists and cultural voices.
Chetak Screen Awards: Scoring and nomination process
To ensure transparency and consistency in the selection process, Priya Jaikumar, Professor and Chair of Cinema and Media Studies at the University of Southern California’s USC School of Cinematic Arts in Los Angeles, designed a detailed scoring rubric that Academy members will follow when evaluating the nominees.
The evaluation process saw an impressive participation rate, with more than 95 per cent of the Academy taking part in the voting. On average, around 38–40 members assessed each category, making the selection process both robust and broadly representative.
To maintain fairness and neutrality, the final scores were calculated using the trimmed mean, or Olympic-style, scoring method. After removing the highest and lowest scores, roughly 38–40 valid evaluations were considered for most categories, ensuring a balanced and credible outcome.
Chetak Screen Awards 2026: Check complete list of nominees here
Best Action
120 Bahadur – Amritpal Singh, Marek Svitek
Chhaava – Parvez Shaikh
Deva – Supreme Sundar, Abbas Ali Moghul, Anl Arasu, Vikram Dahiya, Parvez Shaikh
Dhurandhar – Aejaz Gulab, Sea Young Oh, Yannick Ben, Ramazan Bulut
Jaat – Ram Laxman, V Venkat, Peter Hein, Anl Arasu
Best Actor (Female)
Triptii Dimri – Dhadak 2
Yami Gautam Dhar – Haq
Sonal Madhushankar – Humans in the Loop
Konkona Sen Sharma – Metro… In Dino
Monika Panwar – Nishaanchi
Radhika Apte – Sister Midnight
Kriti Sanon – Tere Ishk Mein
Best Actor (Female) – OTT Film
Fatima Sana Shaikh – Aap Jaisa Koi
Sanya Malhotra – Mrs
Radhika Apte – Saali Mohabbat
Saba Azad – Songs of Paradise
Mia Maelzer – Stolen
The Great Shamsuddin Family – Farida Jalal
Shreya Chaudhry – The Mehta Boys
Best Actor (Male)
Vicky Kaushal – Chhaava
Siddhant Chaturvedi – Dhadak 2
Ranveer Singh – Dhurandhar
Vishal Jethwa – Homebound
Ishaan Khatter – Homebound
Manoj Bajpayee – Jugnuma: The Fable
Adarsh Gourav – Superboys Of Malegaon
Best Actor (Male) – OTT film
Manoj Bajpayee – Inspector Zende
Abhishek Bachchan – Kaalidhar Laapata
Nawazuddin Siddiqui – Raat Akeli Hai The Bansal Murders
Abhishek Banerjee – Stolen
Shubham Vardhan – Stolen
Best Actor in a Supporting Role (Female)
Divya Dutta – Chhaava
Sheeba Chadha – Haq
Shalini Vatsa – Homebound
Dolly Ahluwalia – Sitaare Zameen Par
Manjiri Pupala – Superboys Of Malegaon
Best Actor in a Supporting Role (Male)
Akshaye Khanna – Dhurandhar
Rakesh Bedi – Dhurandhar
Naseeruddin Shah – Gustaakh Ishq
Saurabh Shukla – Jolly LLB 3
Deepak Dobriyal – Jugnuma: The Fable
Best Background Score
Chhaava – AR Rahman
Dhurandhar – Shashwat Sachdev
Haq – Sandeep Chowta
Homebound – Naren Chandavarkar, Benedict Taylor
Saiyaara – John Stewart Eduri
Best Choreography
Azaad – Ui Amma – Bosco Leslie Martis
Deva – Bhasad Macha – Bosco Leslie Martis
Dhurandhar – Shararat – Vijay Ganguly
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari – Panwadi Song – Ganesh Acharya
Thamma – Dilbar Ki Aankhon Ka – Vijay Ganguly
Best Cinematography
Dhurandhar – Vikash Nowlakha
Homebound – Pratik Shah
Humans in the Loop – Monica Tiwari, Harshit Saini, Gunjan Jaywant
Jugnuma: The Fable – Sunil Ramkrishna Borkar
Superboys of Malegaon – Swapnil. S. Sonawane (ISC)
Best Costume
Chhaava – Sheetal Iqbal Sharma
Dhurandhar – Smriti Chauhan
Gustaakh Ishq – Manish Malhotra, Shivank Vikram Kapoor
Homebound – Rohit Chaturvedi
Superboys of Malegaon – Bhawna Sharma
Best Dialogue
Dhurandhar – Aditya Dhar
Haq – Reshu Nath
Homebound – Neeraj Ghaywan, Varun Grover, Shreedhar Dubey
Jolly LLB 3 – Subhash Kapoor
Superboys of Malegaon – Varun Grover, Shoaib Zulfi Nazeer
Best Director
Laxman Ramchandra Utekar – Chhaava
Aditya Dhar – Dhurandhar
Suparn S Varma – Haq
Neeraj Ghaywan – Homebound
Raam Reddy — Jugnuma: The Fable
Mohit Suri – Saiyaara
Reema Kagti – Superboys Of Malegaon
Best Director – OTT film
Arati Kadav – Mrs
Honey Trehan – Raat Akeli Hai – The Bansal Murders
Karan Tejpal – Stolen
Anusha Rizvi – The Great Shamsuddin Family
Boman Irani – The Mehta Boys
Best Editing
Dhurandhar – Shivkumar V. Panicker
Haq – Ninad Khanolkar
Homebound – Nitin Baid
Saiyaara – Devendra Murdeshwar, Rohit Makwana
Superboys of Malegaon – Anand Subaya
Best Film
Dhadak 2 – Karan Johar, Umesh Kumar Bhansal, Adar Poonawalla, Apoorva Mehta, Meenu Aroraa, Somen Mishra, Pragati Deshmukh, Marijke DeSouza
Dhurandhar – Jyoti Deshpande, Lokesh Dhar, Aditya Dhar
Haq – Vineet Jain, Vishal Gurnani, Harman Baweja, Juhi Parekh Mehta, Amrita Pandey, Suparn S Varma, Rowena Baweja, Sandeep Singh
Homebound – Karan Johar, Adar Poonawalla, Apoorva Mehta, Somen Mishra, Marijke DeSouza, Melita Toscan Du Plantier
Saiyaara – Akshaye Widhani
Sitaare Zameen Par – Aamir Khan, Aparna Purohit
Superboys Of Malegaon – Zoya Akhtar (Producer), Reema Kagti (Producer), Ritesh Sidhwani (Producer), Farhan Akhtar (Producer), Angad Dev Singh (Co-Producer), Kassim Jagmagia (Co-Producer), Vishal Ramchandani (Co-Producer)
Chhaava – Dinesh Vijan
Best Film for Gender Sensitivity
Dhadak 2 – Karan Johar, Umesh Kumar Bhansal, Adar Poonawalla, Apoorva Mehta, Meenu Aroraa, Somen Mishra, Pragati Deshmukh, Marijke DeSouza
Haq – Vineet Jain, Vishal Gurnani, Harman Baweja, Juhi Parekh Mehta, Amrita Pandey, Suparn S Varma, Rowena Baweja, Sandeep Singh
Humans in the Loop – Mathivanan Rajendran, Sarabhi Ravichandran, Shilpa Kumar, Aranya Sahay
Mrs – Jyoti Deshpande, Harman Baweja, Pammi Baweja, Smitha Baliga
The Great Shamsuddin Family – Alok Jain, Ajit Andhare, Mahmood Farooqui
Best Film Writing (Story & Screenplay)
Dhurandhar – Aditya Dhar
Haq – Reshu Nath
Homebound – Basharat Peer, Neeraj Ghaywan, Sumit Roy
Humans in the Loop – Aranya Sahay
Superboys of Malegaon – Varun Grover
Best Hairstyling & Make-Up
Chhaava – Shrikant Desai
Dhurandhar – Preetisheel Singh D’souza
Emergency – Elizabeth Lawson Zeiss, Dhananjay M. Prajapat
Homebound – Khyati Malhotra
Superboys of Malegaon – Tarannum Khan, Avan Contractor, Dianne Commissariat
Best Lyrics
Dhurandhar – Gehra Hua – Irshad Kamil
Gustaakh Ishq – Ul Julool Ishq – Gulzar
Homebound – Yaar Mere – Varun Grover
Saiyaara – Saiyaara Title Track – Irshad Kamil
Superboys of Malegaon – Bande – Javed Akhtar
Best OTT Film
Mrs – Jyoti Deshpande, Harman Baweja, Pammi Baweja, Smitha Baliga
Raat Akeli Hai – The Bansal Murders – Ronnie Screwvala, Honey Trehan, Abhishek Chaubey
Stolen – Gaurav Dhingra
The Great Shamsuddin Family – Alok Jain, Ajit Andhare, Mahmood Farooqui
The Mehta Boys – Boman Irani, Danesh Irani, Shujaat Saudagar, Vikesh Bhutani
Best Playback Singer (Female)
Dhurandhar – Shararat – Jasmine Sandlas, Madhubanti Bagchi
Metro… In Dino – Qayde Se – Shreya Ghosal
Saiyaara – Saiyaara Title Track – Shreya Ghosal
Saiyaara – Barbaad – Shilpa Rao
Saiyaara – Humsafar – Parampara Tandon
Best Playback Singer (Male)
Dhurandhar – Dhurandhar Title Track – Hanumankind, Sudhir Yaduvanshi, Shashwat Sachdev, Mohd. Sadiq
Dhurandhar – Gehra Hua – Arijit Singh, Shashwat Sachdev, Armaan Khan
Saiyaara – Saiyaara Title Track – Faheem Abdullah
Saiyaara – Dhun – Arijit Singh
Saiyaara – Barbaad – Jubin Nautiyal
Best Production Design
Chhaava – Subrata Chakraborty, Amit Ray
Dhurandhar – Saini S. Johray
Gustaakh Ishq – Madhumita Sen, Ajay Sharma (EASEEL)
Homebound – Khyatee Kanchan
Superboys of Malegaon – Sally White
Haq – Sonam Singh, Abhijit Gaonkar (Megamind Studio)
Kesari Chapter 2 – Rita Ghosh
Best Script – OTT film
Mrs – Harman Baweja, Anu Singh Choudhary, Arati Kadav
Raat Akeli Hai – The Bansal Murders – Smita Singh
Songs of Paradise – Danish Renzu, Sunayana Kachroo, Niranjan Iyengar
Stolen – Karan Tejpal, Gaurav Dhingra, Swapnil Salkar (AGADBUMB)
The Mehta Boys – Alexander Dinelaris, Boman Irani
Best Song
Dhurandhar – Dhurandhar Title Track – Shashwat Sachdev, Charanjit Ahuja
Dhurandhar – Gehra Hua – Shashwat Sachdev
Saiyaara – Saiyaara Title Track – Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah, Arslan Nizami
Saiyaara – Barbaad – The Rish
Saiyaara – Humsafar – Sachet-Parampara
Best Sound Design
Chhaava – Bishwadeep Chatterjee
Dhurandhar – Bishwadeep Chatterjee
Homebound – Sanjay Maurya, Allwin Rego
Humans in the Loop -Kalhan Raina
Saiyaara – Ganesh Gangadharan (YRF Studios)
Best Special Effects
120 Bahadur – NOLABEL, Frame X VFX Studio, Snow Team, Vishal Tyagi, Manish Tyagi
Chhaava – Somesh Samit Ghosh, Gary Brown, Simon Frame
Dhurandhar – Envision VFX, Philm CGI, Resonance Digital, Dhruti Ranjan Sahoo, Vishal Tyagi, Raza Mohammed Shaikh, Gagan Kholi
Jugnuma: The Fable – Varun Ramanna
Thamma – James Austin, Somesh Ghosh, Kunal Jagdish Sodha
Breakthrough Debut Director
Shazia Iqbal – Dhadak 2
Dibakar Das Roy – Dilli Dark
Aranya Sahay – Humans in the Loop
Karan Singh Tyagi – Kesari Chapter 2
Karan Kandhari – Sister Midnight
Breakthrough New Actor (Female)
Rasha Thadani – Azaad
Sara Arjun – Dhurandhar
Ridhima Singh – Humans in the Loop
Aneet Padda – Saiyaara
Shubhangi Dutt – Tanvi the Great
Breakthrough New Actor (Male)
Mohit Agarwal – Agra
Aaman Devgan – Azaad
Samuel Abiola Robinson – Dilli Dark
Aaishvary Thackeray – Nishaanchi
Ahaan Panday – Saiyaara