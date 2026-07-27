Ten days in, Christopher Nolan has another box office monster on his hands. The Odyssey has now pulled in roughly $640 million worldwide, according to Deadline, and it’s still climbing at a rate that has industry trackers seriously floating a $1 billion finish.

The second weekend did the heavy lifting

North America added $87 million over the second weekend, down just 30 percent from the film’s $124.5 million domestic opening, according to Variety. For an R-rated three-hour epic, that kind of hold is unusual. Deadline reported it as one of the smallest second-weekend drops any $100 million-plus opener has posted, and one that comfortably beats the second-weekend fall-off Nolan saw with The Dark Knight.

Overseas, the film added $128.3 million from 81 markets, down only 10 percent from its opening frame, per Variety. Universal, the studio behind the film, is calling it the best second-weekend hold on record for any film that opened above $100 million internationally. Put the two together and the second weekend alone brought in $215.3 million globally, pushing the running total to $639.6 million ($286.4 million domestic, $353.2 million international, according to Deadline’s tally).

IMAX is still the story within the story

Premium large format continues to be where a big chunk of this movie’s money is coming from. The Odyssey has now crossed $140 million globally through IMAX alone — $78 million domestic, $62 million international — according to Variety, making it only the second film in IMAX’s history to hit $100 million that fast, trailing just Avengers: Endgame.

Then there’s the 70mm footprint: 41 screens worldwide, which Variety reports have generated $16.9 million so far, about 12 percent of the film’s total IMAX haul. Several of those screens are reportedly sold out into September. IMAX CEO Richard Gelfond, quoted in the same Variety report, described the film as one of the rare titles pulling off both things at once: drawing repeat viewers back for a second or third trip while also bringing new people into the format for the first time.

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India is turning into one of the film’s most important markets

The Odyssey’s Indian run has been a genuine surprise. Through day 10, Sacnilk’s tracking puts the domestic net around Rs 113 crore, with gross collections closer to Rs 135 crore, driven heavily by premium-format demand.

The second weekend alone added close to Rs 30 crore: Rs 6.85 crore on Friday, climbing to Rs 11.05 crore on Saturday, then around Rs 12 crore on Sunday. That run has already made The Odyssey the highest-grossing Hollywood release in India for 2026, and it’s now closing in on the India lifetime total set by Nolan’s Oppenheimer, which sits at roughly Rs 131.73 crore net.