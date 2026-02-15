LIVE: The 33rd anniversary of the Hanteo Music Awards (HMAs) is live on TikTok as we speak! And some of the first winning announcements of the night have already rolled out as well. Slated to take place at KSPO Dome in Seoul on Sunday, February 15, the main show kicked off at 6 pm KST (2:30 pm IST), with Lee Chan Won and GIRLS’ GENERATION’s Tiffany Young as co-hosts of the night.

Sunday’s live performing lineup was confirmed beforehand as follows: Super Junior’s Kyuhyun, LUCY, ARTMS, ATEEZ, Lee Chan Won, Park Ji Hyeon, Hearts2Hearts, Hwang Karam, Kim Hee Jae, Son Tae Jin, PENTAGON, NOWZ, Billlie, xikers, idntt, WEi, Yoon Jongshin, tripleS, Forestella, 8TURN, WING, Lee Youngji and BTOB’s Changsub.

Winners of some awards, which partly relied on fan votes for the big decision and certain special categories, were announced on the official Hanteo Music Awards socials as the star-studded red carpet event was ongoing.

For the Rookie for the Year award, SM Entertainment’s girl group Hearts2Hearts and HYBE Labels’ boy group CORTIS were among the top-ranking fan-favourite nominees on the Whosfan voting platform.

The SM act was crowned the Rookie of the Year first during the live ceremony on Sunday. And then the HYBE act, which just made history opening the NBA All-Star event at the NBA Crossover Concert Series this week, becoming the first K-pop act to headline it, was also announced as yet another ROTY winner some time later.

33rd Hanteo Music Awards winners

Best Artist Pick

  • Lee Chan Won
  • Hearts2Hearts

Blooming Star Award

  • idntt
  • NOWZ
  • 8TURN

Rookie of the Year

  • Hearts2Hearts
  • CORTIS

Emerging Artist

  • ARTMS
  • EVNNE

Post Generation

  • WEi
  • Isegye Idol

10th Anniversary – Influential Artist: PENTAGON

Special Crossover: Forestella

Special Award – Independent: Lee Seung Yoon

Special Award – Virtual: PLAVE

Special Award – Ballad: Lee Mujin

Special Award – Trot: Lee Chan Won

Special Award – Remake: Hwang Karam

Special Award – Band: LUCY

Next Wave

  • tripleS
  • Billlie
  • xikers

Special Collaboration: WING

World Stage: ATEEZ

Best Popular Artist: Lim Young Woong

Global Popular Artist: BTS

WhosFandom Award: Lim Young Woong

Best Continent Artist in Asia: TOMORROW X TOGETHER (TXT)

Best Continent Artist in North America: Stray Kids

Best Continent Artist in South America: Stray Kids

Best Continent Artist in Europe: Stray Kids

Best Continent Artist in Africa: Stray Kids

Best of Adult Contemporary

  • Park Ji Hyeon
  • Son Taejin
  • Kim Hee Jae

Special Award Hip-Hop: Lee Youngji

Best of Ballad: BTOB’s Lee Changsub

Artist of the Year (Hanteo Top10)

  • BOYNEXTDOOR
  • SEVENTEEN
  • Stray Kids
  • aespa
  • ENHYPEN
  • G-Dragon
  • NCT WISH
  • PLAVE
  • Lee Chan Won
  • ATEEZ

20th Anniversary – Wannabe Icon Artist: Super Junior’s Kyuhyun

30th Anniversary – Legend of the Age: Yoon Jongshin

2025 Hanteo Music Award – Grand Prize winners

Best Album: Stray Kids

Best Song: G-Dragon

Best Performance: ENHYPEN

Best Artist: ATEEZ

This is a developing story. Please refresh for more updates.