DHSE Kerala Board Class 12th Result 2026 Official Website: The Kerala DHSE Plus Two Result 2026 will be announced today, May 26, at 3 PM. Given the large number of students expected to check at the same time, the Directorate of Higher Secondary Education (DHSE) Kerala has made the results available on several official websites, apps, and alternate platforms. If one site is slow, there are plenty of other places to check.

ALSO READ

Here is the complete list of portals where students can access their Kerala Class 12 result 2026.

Official websites to check Kerala board class 12 scores

The following websites will carry the active result link once the scorecards go live:

  1. nammudekeralam.kerala.gov.in
  2. results.hse.kerala.gov.in
  3. prd.kerala.gov.in
  4. results.kerala.gov.in
  5. results.digilocker.gov.in
  6. results.kite.kerala.gov.in

Students are advised to try the alternate sites if the main portal is loading slowly as  they carry the same result and are just as official.

Checking result via DigiLocker

DigiLocker (results.digilocker.gov.in) offers a digitally verified copy of the scorecard and is one of the most reliable options on result day. It tends to hold up better under heavy traffic than the dedicated board portals. Students will need to log in with their registered mobile number and navigate to the Education section to find the DHSE Kerala Class 12 marksheet.

ALSO READ

Mobile Apps

For students on their phones, these two official apps offer an easy way to check results without fighting the website traffic:

  • iExaMS Kerala
  • SAPHALAM

Both  are available on the Google Play Store and App Store. They are especially useful when official websites are overloaded during peak result hours.

Students who want to skip the internet entirely can check their result via SMS. Type KERALA12 followed by a space and your registration number, then send it to 56263. The result will be sent back to your phone within minutes.

What to keep ready

To check the result on any of the above platforms, students will need their registration number and date of birth. The scorecard available online is provisional –  the original marksheet will be distributed through schools at a date to be announced by the board.