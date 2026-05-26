DHSE Kerala Plus 2 Result 2026: The Kerala DHSE Plus Two Result 2026 is set to be declared today, May 26. General Education Minister N. Shamshudeen will officially announce the Class 12 results at 3 PM through a press conference. Once the announcement is made, students can head to the official websites – dhsekerala.gov.in and results.kerala.nic.in to download their scorecards using their registration number and date of birth.

Over four lakh students who sat for the Kerala Higher Secondary Examination 2026 in March have been waiting for this day. The result link is expected to go live on the official portals shortly after the minister’s announcement.

Where to check Kerala Plus Two Result 2026

The Kerala Plus 2 Result 2026 will be released online. Once the results are officially announced during the press conference, students can access the official website to view their scores and download their marksheets.

results.digilocker.gov.in results.kite.kerala.gov.in examresults.kerala.gov.in

For those facing trouble with the websites due to heavy traffic, the SMS route is a handy backup – just send KERALA12 followed by a space and your registration number to 56263.

How to check Kerala Plus Two result 2026

Students can follow these steps to download their Kerala 12th Result 2026:

Visit the official website of the board. Click on the “Kerala Plus Two Result 2026” link. Enter the required login credentials. The DHSE Kerala +2 Result 2026 will appear on the screen. Download the scorecard and take a printout for future reference.

The Kerala Plus Two scorecard will carry the student’s name, registration number, subject-wise marks, total marks, grades, and qualifying status. Do note that the online copy is provisional. Students will have to collect the original marksheet from their respective schools once the board announces the distribution process.

What happens after the result

Students who feel their marks don’t reflect their performance can apply for revaluation – the fee is Rs 500 per subject for revaluation, Rs 100 for scrutiny, and Rs 300 for an answer sheet photocopy. Results of the revaluation process are expected in June 2026. Those who have not cleared one or two subjects will get a chance through the Kerala SAY (Save A Year) supplementary exams, dates for which will be announced soon.

To pass the Kerala Class 12 board exam, students need a minimum D+ grade which works out to 30 per cent marks in each subject.