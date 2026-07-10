Education is no longer just about classroom lessons. Across India, young changemakers are creating opportunities that help students develop practical skills, confidence, and creativity. One such initiative is Project Setu, a youth-led programme started by 16-year-old Saanvi Raghavendran, which is helping students in rural Karnataka government schools gain access to digital literacy, creative learning, and mentorship.

Saanvi, a student at United World Academy, Bengaluru, started Project Setu after visiting government schools in rural Karnataka in late 2025. During her visits, she realised that while students were performing well in academics, many lacked exposure to activities such as computer education, creative arts, and skill-based learning.

The programme was named Setu, the Sanskrit word for “bridge”, reflecting its goal of connecting students with opportunities that are often unavailable in underserved communities.

Between December 2025 and January 2026, Project Setu conducted its pilot programme across two rural government schools. Around 300 students participated in three key learning modules:

According to the organisers, both schools recorded a 200% increase in student attendance during the programme. The pilot concluded with Setu Utsav, held on Republic Day 2026, where students showcased handmade crochet projects, dance performances, and newly acquired computer skills before their families, teachers, and community members.

Project Setu follows a three-stage model built around Teach, Showcase, and Sustain. The sessions are conducted by trained youth mentors aged between 16 and 25, while local teachers support classroom activities.

Following the successful pilot, Project Setu has outlined an ambitious expansion roadmap.

Phase 1 (First half of 2026): Reach 10 schools and 5,000 students.

Phase 2 (End of 2026): Expand to 25 schools and 10,000 students.

Mid-2027 Target: Reach 25,000 students across rural government schools in India.

The initiative is supported by the NHS 82-85 Excel Charitable Trust, which provides institutional and financial support for the programme’s expansion.

Speaking about the initiative, Saanvi said she started Project Setu after noticing that many government school students were missing opportunities to develop digital skills and creative confidence.

Unlike many short-term volunteer programmes, Project Setu has been designed as a scalable model with standardised mentor training, volunteer onboarding, programme handbooks, and the Setu Utsav showcase format. The aim is to create a sustainable system that can continue benefiting students as it expands to more schools across the country.