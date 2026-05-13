Go to Live Updates

WB 12th Result 2026 LIVE: The West Bengal Council of Higher Secondary Education (WBCHSE) will declare the WB Class 12 Result 2026 on May 14 at 11 AM. The HS results will be announced through a press conference scheduled for 10:30 AM and will be made available on the board’s official websites, result.wb.gov.in and wbchse.wb.gov.in

Students will also be able to access their scorecards through SMS services and the DigiLocker application. Along with the results, board officials will announce the overall pass percentage, district-wise performance statistics and the names of toppers. Students who fail in one or two subjects will be eligible to appear for compartment examinations.

The WBCHSE Class 12 examinations 2026 were conducted from February 12 to February 27 in offline, pen-and-paper mode. The direct result link will be activated after the completion of the press conference on the official websites and DigiLocker. 

WB Class 12 Result 2026: Steps to check scorecards

Step 1: Visit the official websites — wbchse.wb.gov.in or result.wb.gov.in.

Step 2: Click on the “West Bengal Board 12th Result 2026” link available on the homepage.

Step 3: Enter the required credentials, including roll number and date of birth.

Step 4: The WBCHSE Class 12 Result 2026 will appear on the screen.

Step 5: Download and save the scorecard for future reference.

Students are advised to carefully verify all details mentioned in the result. In case of any discrepancy, they should immediately contact the concerned authorities for correction.

Students should note that the online scorecard will be provisional in nature, and original marksheets will have to be collected from their respective schools later. The board also provides an option for re-evaluation or review of marks for students dissatisfied with their scores.

Live Updates
07:11 (IST) 13 May 2026

West Bengal 12th Result 2026 LIVE: At what time result will be declared?

WBCHSE has confirmed that the online result links will become active at 11 AM on May 14. Students can access their digital marksheets through official websites including result.wb.gov.in and wbchse.wb.gov.in. Candidates are advised to keep their admit cards ready to avoid delays while checking their marks and qualification status online.

06:58 (IST) 13 May 2026

West Bengal 12th Result 2026 LIVE: Hello and welcome to our blog

The West Bengal Council of Higher Secondary Education (WBCHSE) will declare the WB Class 12 or Higher Secondary Result 2026 on May 14 (tommorrow). Students across Arts, Science, Commerce, and Vocational streams are eagerly waiting for their scores. The board will first announce the results during a press conference before activating the online scorecard links at 11 AM on official portals.