West Bengal Class 12th Result 2026: The West Bengal Council of Higher Secondary Education (WBCHSE) WB HS Result 2026 is scheduled to be out today for Class 12 students across the state. Lakhs of students who appeared for the Higher Secondary examinations in Science, Commerce, and Arts streams are eagerly waiting for their scores. Once announced, students will be able to check and download their provisional marksheets online using their roll number and date of birth.

Students who are not satisfied with their marks can apply for re-evaluation or scrutiny after the WB HS Result 2026 is announced. The board will soon release details about the application process, important dates, and fees on the official website. Any changes made after re-evaluation will be updated in the revised marksheet issued by the board. ALSO READ Check latest LIVE updates on West Bengal Class 12th Result 2026 here WBCHSE Class 12th Result 2026: Steps to check scorecard Students can check and download their HS result 2026 West Bengal using below steps: -Visit the official websites – WBCHSE Official Website or WB Results Portal. -Click on the “WB HS Result 2026” link on the homepage. -Enter your roll number and date of birth in the login window. -Click on the submit button. -Your WB Class 12 Result 2026 scorecard will appear on the screen. -Check all the details carefully and download the marksheet. -Take a printout or save a copy for future reference. WBCHSE Class 12th Result 2026: Login credentials required Students will need the following details to check and download the WBCHSE Class 12 Result 2026 online: -Roll number -Date of birth -Registration number (if required on some portals) -Valid login details as mentioned on the admit card Students are advised to keep their admit cards ready before checking the result to avoid any last-minute confusion or login errors. WBCHSE Class 12th Result 2026: Marksheet and certificate distribution details Students can first download their provisional marksheet online after the result is announced. The original marksheets and pass certificates will later be given through respective schools. Schools will inform students about the date and time for collecting the documents. Students are advised to stay in contact with their schools for latest updates. The original marksheet will be important for college admissions and future academic use. Students should carefully check all details mentioned on the marksheet after receiving it.