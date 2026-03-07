The Uttar Pradesh Government offers scholarships to help students continue their studies. Students from General, Other Backward Classes (OBC), Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and minority communities can apply for this scheme.

Students who have already applied can check their UP Scholarship Status 2026 online on the official website: scholarship.up.gov.in. The portal has a login section where applicants can track their application and payment status.

Every year, thousands of students apply for the scholarship. By checking the status, students can find out whether their application has been verified, approved, or rejected.

UP government scholarship 2026: Eligibility criteria

Students must meet some basic conditions to apply for these scholarship schemes:

-Domicile: The student should be a permanent resident of Uttar Pradesh.

-Enrollment: The student must be studying in a recognised school, college, or university.

-Income Limit:

-Pre-Matric: The family’s yearly income should not be more than Rs 1,00,000.

-Post-Matric: The family income should not exceed Rs 2,00,000 for OBC, Minority and General category students, and Rs 2,50,000 for SC/ST students.

-Category: The scholarship is open to students from General, SC, ST, OBC and Minority communities (Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Jain and Parsi).

UP government scholarship 2026: Documents required for application

Students applying for the next cycle or checking their application status should keep these documents ready:

-Aadhaar Card: It should be linked with your mobile number and bank account.

-OTR (One Time Registration): This has been mandatory for all new applicants since 2025.

-Income and caste certificates: These documents must be verified through the e-District portal.

-Bank passbook: The bank account should be active and linked with NPCI for Direct Benefit Transfer (DBT).

-Fee receipt and enrollment number: These are provided by your school or college.

How to check UP Scholarship Status 2026

To check the UP government scholarship status via official website, follow the below mentioned steps.

-Visit the official website: scholarship.up.gov.in

-Click on the “Status” tab on the homepage

-Select the academic year 2025–26

-Enter your Registration Number and Date of Birth

-Click on Search

-Your scholarship status will appear on the screen

How to check status using registration number

-Go to scholarship.up.gov.in

-Find the link “UP Scholarship Status 2026” or “Check Status 2026”

-Enter your Registration Number

-Select 2026 as the academic year

-Click on Submit or Check Status

-The latest update on your application will be displayed

How to check status through mobile

Students can also check their scholarship status on their phone using the UMANG app.

Steps to follow:

-Open the UMANG app on your smartphone

-Search for UP Scholarship or PFMS

-Enter the required details

-Your scholarship status will appear on the screen

Students should regularly visit the official scholarship portal to stay updated about application verification and payment details.