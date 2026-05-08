TNDGE Tamil Nadu Class 12th Result 2026 OUT: The Directorate of Government Examinations, Tamil Nadu (TNDGE) has declared the Tamil Nadu Higher Secondary Examination (TN HSE) Class 12 or Plus Two results today, May 8, at 9.30 am. Students can now check their scores on the official website, tnresults.nic.in.

ALSO READ

The Tamil Nadu Board conducted the Class 12 examinations from March 2 to March 26, 2026. A total of 8,27,475 students appeared for the examination, including nearly 7.99 lakh regular candidates and 27,783 private candidates.

Tamil Nadu Class 12th Result 2026: What is the overall pass percentage?

The overall pass percentage in the for Tamil Nadu Class 12 stood at 95.20 per cent, showing a slight improvement compared to last year’s pass percentage of 95.03 per cent

Tamil Nadu Class 12th Result 2026: When were exams held?

The examinations were held in a single shift from 10 am to 1 pm every day. Students were also given an additional 15 minutes before the commencement of the examination to carefully read the question paper.

Earlier, the declaration of the Tamil Nadu Class 12 (+2) results had been delayed as officials from the Directorate of Government Examinations stated that the evaluation process was still underway and a revised result date would be announced later. However, late on Thursday evening, TNDGE officially confirmed that the Plus Two results would be declared on May 8 at 9.30 am, and the scorecards are now available online.

Tamil Nadu 12th Result 2026: Steps to check scores online

Students can follow the steps below to access their TN HSC (+2) Result 2026:

Visit the official websites at dge.tn.gov.in or tnresults.nic.in

Click on the TN HSC Result 2026 link available on the homepage

Enter registration number and date of birth in the login window

Submit the details to view the result

The Tamil Nadu Class 12 result 2026 will appear on the screen

Download, take a printout, or save a screenshot for future reference

Last year, TNDGE declared the Class 12 results on May 8. In 2025, the examinations were conducted between March 2 and March 25. The overall pass percentage stood at 95.03 per cent. Out of 7,92,494 students who appeared for the examination, 7,53,142 candidates successfully cleared the Class 12 board exams.