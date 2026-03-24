The Board of Secondary Education Rajasthan (RBSE) has announced the Class 10 Result 2026. Students who appeared for the exam can now check their results on the official websites – rajeduboard.rajasthan.gov.in. Along with the result, the board has also released the full topper list. 

The overall pass percentage stood at 94.23% this year, marking a slight increase from 93.60% recorded in 2025 and 93.04% in the previous year.

Students can also check the RBSE Rajasthan Board class 10th result at The Indian Express Education portal. Click here

ALSO READ

To check the result, students need to enter their roll number on the result page. After that, they will be able to see their marks, division, and subject-wise scores online. Every year, RBSE conducts the Class 10 board exams during February and March. Once the evaluation of answer sheets is completed, the board releases the results on its official websites. This year, the evaluation process was finished on time, which helped the board declare the results without any delay.

RBSE class 10th result 2026 : Check full topper list

Cheshta Sharma – 99.00%

RBSE class 10th result 2026: Last year’s pass percentage

In the previous academic year, 93.60% of students successfully passed the RBSE Class 10 examinations, reflecting a strong overall performance by students across the state.

The high pass percentage showed the consistent academic efforts of students as well as the support provided by teachers and schools during the acadmic session.

ALSO READ

RBSE 10th result 2026: Steps to check result online 

Students can follow these steps to check the RBSE Class 10 Result 2026 online:

  1. Visit the official website of the Rajasthan Board at rajeduboard.rajasthan.gov.in.
  2. On the homepage, click on the link that says “RBSE 10th Result 2026.”
  3. Enter your Class 10 roll number in the required field.
  4. Click on the “Submit” button.
  5. Your RBSE Class 10 Result 2026 will appear on the screen.
  6. Download the result and take a printout of the marksheet for future reference.

RBSE 10th result 2026: Login Details Required

Students need to enter the following login credentials to check the RBSE 10th Result 2026 online:

-RBSE Class 10 Roll Number

-Captcha Code

ALSO READ