NEET UG 2026 Correction Window Date: The National Testing Agency (NTA) has opened the NEET UG 2026 application correction window, allowing candidates to edit certain details in their submitted forms. Applicants who have completed registration earlier can log in to the official website neet.nta.nic.in and make the required corrections during the specified period. The facility has been opened for the students to help them in correcting the errors before the exam process moves forward, including the release of the admit cards.

What is the NEET UG 2026 correction window?

The correction window is for a short period until March 14, up to 11:50 pm, as provided by the NTA, during which candidates can update or correct mistakes in their application form. Once the window closes, the agency usually doesn’t allow further changes. Candidates are therefore advised to carefully verify all the details and update them before the deadline.

What are the details that can be corrected in the application form?

Applicants will be allowed to make corrections in selected fields like category, exam city preference, PwD status, exam medium, educational details and uploaded documents like signature and photograph.

However, key details like candidate name, registered mobile number, and email ID are not usually editable after submission.

How to edit the NEET UG 2026 application form?

Candidates can follow the steps below to update their application:

1.     Candidates will need to visit the official webiste-neet.nta.nic.in

2.     Click on the highlighted link “NEET UG 2026 Correction Window’.

3.     Login by using the password and application number.

4.     Choose the option to make an edit in the application form.

5.     Updated the permitted details and upload the correct documents if needed.

6.     Recheck the changes carefully and submit the form.

7.     Download the confirmation page for future use.

The NEET UG exam is the national-level entrance test for undergraduate medical courses such as MBBS, BDS and other allied programmes in India. Candidates are advised to regularly check the official website for updates related to the examination schedule and admit cards.