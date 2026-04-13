MP Board Result 2026: The long wait for over 1.6 million students of the Madhya Pradesh Board of Secondary Education (MPBSE) is set to end soon. The board is expected to announce the MP Board Class 10 and Class 12 results for 2026 this week.

Once released, students will be able to check their results on the official websites – mpbse.nic.in and mpresults.nic.in. To view their scores, students will need to enter their roll number, class, and captcha. To pass, candidates must secure at least 33% marks in each subject and clear both theory and practical exams.

As of now, the board has not declared the exact date of the result announcement. However, some media reports suggest that the MP Board Class 10 and 12 results are likely to be declared by April 15.

The board will first confirm the official date and time, after which the results will be announced via a press conference. Immediately after the announcement, the result links will be activated on the official websites. Students are advised to keep their roll numbers handy to avoid any last-minute delays while checking their results.

MP Board Class 10th, 12th result 2026: Official websites to check scorecards

Students can visit the following websites to check their scorecards once the results are declared:

-mpresults.nic.in

-mpbse.mponline.gov.in

-mponline.gov.in

How to Check MP Board result 2026

To check and download the result and marksheet PDF, students can follow these steps:

-Visit the official website – mpbse.nic.in or mpresults.nic.in.

-Click on the link for “MP Board Class 10 or Class 12 Result 2026” on the homepage.

-Enter your roll number and date of birth to log in.

-Your result will appear on the screen.

-Check your marks and download or print the marksheet for future use.

MP Board Class 10th, 12th result 2026: Last year statistics

According to last year’s data from the MP Board Results 2025, girls outperformed boys in both Class 10 and Class 12 merit lists. In Class 10, girls secured 144 out of 212 merit positions, while in Class 12, they bagged 89 out of 159 spots.