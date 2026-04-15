The Madhya Pradesh Board of Secondary Education (MPBSE) has officially declared the Class 10 and Class 12 Results 2026, along with the complete topper list and key highlights. Students can now check their scorecards and access the list of top-performing candidates on the official website –https://mpresults.nic.in, highlighting this year’s academic excellence across the state. The overall pass percentage for MP Board Class 10th Result 2026 is 73.24 percent, and for class 12 it is 76.01.

Students should carefully review their own scorecards and understand their performance. Those who wish to improve their marks can apply for revaluation, while others should plan their next academic steps based on their results and interests.

MP Board Class 10, 12 Result 2026: Check full topper list

Pratibha Singh Solanki has been declared the topper of Class 10th. She has scored 499 out of 500.

MP Board Class 10, 12 Result 2026: official websites to check scorecard online

Students can check their MP Board Class 10 and 12 results on the following official websites:

https://mpresults.nic.in

–https://mpbse.nic.in

–https://mpbse.mponline.gov.in

MP Board Class 10, 12 Result 2026: Steps to check scorecard online

Students can check MPBSE Class 10 & 12 results online using roll numbers on the official website and download their scorecard.

-Visit the official website of the Madhya Pradesh Board of Secondary Education (MPBSE) –https://mpresults.nic.in

-On the homepage, click on the link for “Class 10 Result 2026” or “Class 12 Result 2026.”

-Enter your roll number and other required details as mentioned on your admit card.

-Click on the Submit button.

-Your scorecard will appear on the screen.

-Carefully verify all details, including your name and subject-wise marks.

-Download the marksheet and take a printout for future reference.

MP Board Class 10, 12 Result 2026: Common mistakes while checking scorecard

-Entering incorrect roll number or details

-Spelling mistakes in name (if required)

-Refreshing the page repeatedly causing server errors

-Not checking the official website link

-Ignoring details on the scorecard after download

-Not saving or taking a print of the marksheet

-Logging in multiple times leading to temporary block/error

-Panicking due to slow website during heavy traffic

MP Board Class 10, 12 Result 2026: Marksheet details explained 

The MP Board marksheet shows key details like subject-wise marks, total marks, and whether the student has passed. Based on the overall percentage, students are given a division—usually First Division (60% and above), Second Division (50%–59%), and Third Division (33%–49%).

The marksheet may also include grades or remarks to show the student’s performance level. Students should carefully check all the details and keep the marksheet safe for future use.