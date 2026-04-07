MBOSE SSLC (10th) Result 2026 (OUT): The Meghalaya Board of School Education (MBOSE) has released the SSLC (Class 10) Result 2026 today, April 7. Students can now check their results and download their scorecards from the official websites – mbose.in, mboseresults.in, and megresults.nic.in

The online result will show important details like the student’s name, roll number, marks in each subject, total marks, and whether they have passed or not. Students should check all the details carefully to make sure everything is correct.

MBOSE class 10th result 2026: Check overall pass percentage

A total of 86.84 per cent students have successfully cleared the Meghalaya Board SSLC (Class 10) examination 2026.

The Regular-1 category emerged as the top-performing group in the Meghalaya Board SSLC (Class 10) exam 2026, recording an impressive pass percentage of 93.30 per cent. This category also saw the highest number of students clearing all six subjects, with a total of 23,358 candidates achieving this milestone.

In terms of gender performance within this group, male students slightly outperformed female students, securing a pass rate of 93.97 per cent compared to 92.84 per cent. Overall, 86.84 per cent of students have successfully passed the Meghalaya Board SSLC examination 2026.

MBOSE class 10th result: How to check scorecards online

Students can follow the below mentioned steps to easily check and download the Meghalaya board class 10th result online-

-Go to the official websites – mbose.in or megresults.nic.in 

-Find and click on the SSLC Result 2026 link on the homepage

-Enter your roll number and the security code shown on the screen

-Click on Submit

-Your result will be displayed on the screen

-Download it or take a printout for future reference

MBOSE class 10th result: Official websites to check scorecards

Students can access their Class 10 results online through these official websites:

–mbose.in 

megresults.nic.in 

mboseresults.in 

Students should rely only on official websites to check their results to ensure accuracy and avoid any fake or misleading information.

MBSOE class 10 result: How to check scorecard via DigiLocker

Students should ensure their DigiLocker account is active and linked with correct details to easily access their digital marksheet.

-Open the DigiLocker app or visit its official website

-Sign in using your mobile number/Aadhaar details

-Go to the Education or Issued Documents section

-Select Meghalaya Board of School Education (MBOSE)

-Enter your roll number or required details

-Your digital marksheet will appear on the screen, which you can download or save for future use

MBOSE Board 10 Result: How to check scorecard via SMS

-Open the SMS app on your phone.

-Type your message like this: MBOSE10 roll number.

-Send it to 56263.

-You will get your result directly on your phone.

Enter your roll number carefully to make sure you receive the correct result.

MBOSE Board 10 Result: Pass percentage in 2025 exams

The MBOSE SSLC Class 10 board exams in 2025 were conducted from February 10 to February 25, with the results announced on April 5. The overall pass percentage stood at 87.10 per cent. Leisha Agarwal and Avila Kathrene P Lyngdoh secured the top positions in the Class 10 SSLC results that year.

In 2024, the exams were held between March 4 and March 15, and the results were declared on May 24. The pass percentage that year was 55.80 per cent. Earlier, the Meghalaya Board announced the Class 10 results on May 26 in 2023 and June 10 in 2022. In 2021, the results were declared on August 5.