MBOSE SSLC Result 2026 Direct Link: The Meghalaya Board of School Education (MBOSE) is set to announce the Class 10 board exam results on April 7 at 11 am (today). Once released, students will be able to check their MBOSE SSLC Result 2026 on the official website, mbose.in. Alternatively, you can also check the Meghalaya Board SSLC result on the Indian Express Portal here.

While confirming the result date, the board stated that the complete result booklet will be available for download on its official website. It also clarified that results will not be displayed at the MBOSE offices in Tura or Shillong.

The MBOSE Class 10 examinations were conducted from January 20 to February 11. All exams were held in a single shift from 10 am to 1 pm, with each paper lasting three hours.

MBOSE class 10th result 2026: Official websites to check scorecards

Students can access their Class 10 results online through these below mentioned official websites:

-mbose.in

-megresults.nic.in

-mboseresults.in

Students should rely only on official websites to check their results to ensure accuracy and avoid any fake or misleading information.

MBOSE class 10th result: How to check online

Students should carefully verify all details on their result and keep a printed copy for future admission and official use.

-Go to the official websites – mbose.in or megresults.nic.in 

-Find and click on the SSLC Result 2026 link on the homepage

-Enter your roll number and the security code shown on the screen

-Click on Submit

-Your result will be displayed on the screen

-Download it or take a printout for future reference

To pass the SSLC exam, students must secure at least 30 percent marks in each subject and a minimum aggregate of 33 percent overall. Meeting both criteria is essential to be declared successful in the examination. Students who fail to meet the passing criteria will have the opportunity to appear for supplementary exams in May 2026. This allows them to improve their scores without losing an academic year.

The mark sheet will contain the personal details of students along with their marks scored in different subjects and a cumulative score.