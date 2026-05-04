The Meghalaya Board of School Education has released the results for Class 12 (HSSLC) for the year 2026. This is a major academic achievement for students around the state. Students who appeared in the board exams can now check their scorecards online by logging on to the official websites — mbose.in and mboseresults.in — using their roll number and relevant credentials.

Key points of MBOSE HSSLC Result 2026 The overall pass percentage of MBOSE HSSLC Result 2026 is recorded at 83.70 per cent. Topper of Science Stream: Dechro M Marak has secured 472 marks.

Results have been declared for all streams, Arts, Science, Commerce and Vocational courses. The release is in keeping with the board's established timeline and the results are scheduled to be announced on May 4 at 11 AM, as reported by several education portals and media sites that watch board developments. How to check MBOSE HSSLC Result 2026 online Students can follow the steps below to download their marksheet :-



-Visit the official website of mbose.in or megresults.nic.in.

-On the homepage, click on the link “HSSLC Result 2026””.

-Enter your roll number and captcha.

-Submit your details to see your result.

-Download and take printout of the tentative marksheet for further use. Key details, exam period and what to expect next The results are also available on DigiLocker. MBOSE Class 12 examinations 2026 were held from February 18 to March 13 at various centres in Meghalaya. The board is likely to reveal critical data like overall pass percentage, toppers list, stream-wise performance along with individual scorecards. The online marksheet is tentative and is for immediate reference only, students should notice. Original certificates will be issued subsequently through various schools. Candidates who are not happy with their results can ask for revaluation or rechecking within the period given by the board. Candidates failing in one or more topics will be given an opportunity to take additional examinations.






