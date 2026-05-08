MSBSHSE Maharashtra SSC Class 10th Scorecard: The Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education will announce the Maharashtra SSC Class 10 Result 2026 today (May 8) at 1 p.m. Once released, students will be able to access their scorecards online through official websites such as mahahsscboard.in and mahresult.nic.in. The result is expected to go live shortly after the official declaration.

This year, the Maharashtra SSC examinations were held between February 20 and March 18, 2026, across thousands of centres in the state. Over 16 lakh students appeared for the Class 10 board exams, making it one of the largest annual academic assessments conducted in Maharashtra.

Maharashtra SSC Result 2026 Today at 1 PM: How Students Can Check Scores

The SSC result will be available online today at 1 p.m., and students can check their marks as soon as the link is activated. Heavy traffic is expected on the official websites immediately after the announcement, so students may experience slight delays.

To view the result, candidates will need their roll number and mother’s first name. After logging in, the provisional marksheet will appear on the screen, which can be downloaded for immediate use until schools issue the original certificates.

Maharashtra SSC Result 2026: Alternative Ways to Download Marksheets

Apart from the official websites, students will also be able to access their marksheets through DigiLocker. The platform allows candidates to securely store and download their digital marksheets.

The result is also expected to be available via SMS services and the UMANG app. These options are especially useful for students facing internet issues or heavy website traffic at the time of result declaration.

The online marksheet will display subject-wise marks, total score, and qualifying status. Students are advised to carefully verify all details after downloading their results.

In the previous academic year, the SSC result was announced on May 13, 2025. Students who are not satisfied with their scores are likely to be given a chance for revaluation or supplementary examinations after the result process is completed.