Maharashtra SSC Class 10th Result 2026 via DigiLocker, SMS: The Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education will declare the SSC Class 10 result 2026 on May 8 at 11:30 am. The announcement is expected to bring relief to over 16 lakh students who appeared for the examination this year. Once released, the results will be available on official online platforms.

Alternatively, students can also check their Maharashtra Board SSC Class 10 results at the IE Education Portal here. The Maharashtra SSC exams were conducted from February 20 to March 18, 2026, across 5,111 centres in the state. A total of more than 16.15 lakh students appeared for the examination held in morning and afternoon shifts across Maharashtra. Maharashtra SSC Result 2026: Where to Check Scorecard Online After the declaration at 1 pm, students will be able to check their results on mahahsscboard.in. The result link will also be activated on sscresult.mkcl.org for easy access. Students will need their roll number or seat number along with their mother's name to log in and download the provisional marksheet from the portal. Maharashtra SSC Result 2026 via DigiLocker Apart from the official websites, students can also download their marksheets through DigiLocker. To access the result, students need to open the DigiLocker website or mobile app and log in using their credentials. After logging in, they must select the relevant document category and enter the required details for verification. Once the details are verified, the SSC marksheet will appear on the screen. Students can then download and save it for future reference and official use. Maharashtra SSC Result 2026 via SMS Service The board is also expected to provide SMS-based result access for students facing internet issues. Step 1: Open the messaging app on your mobile phone.

Step 2: Type the SSC result message format issued by the Maharashtra Board.

Step 3: Enter your exam details, including your roll number.

Step 4: Send the message to the official number provided by the board.

Step 5: Wait for the reply SMS with your result and marks.

Step 6: Save the message for reference until you download the official marksheet online.