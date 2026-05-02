Maharashtra HSC Class 12th Result 2026 via DigiLocker, SMS: The Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education will announce the HSC (Class 12) Result 2026 and students can obtain their scorecards through several channels such as DigiLocker and SMS services. These alternate approaches are particularly beneficial when the result portals are under significant load on the declaration day apart from the official websites.

Alternatively, students can also check their Maharashtra HSC Class 12th Result 2026 on IE Education Portal here.

The results will be available on platforms like DigiLocker, official websites and mobile-based applications for the convenience of lakhs of students, the board said.

ALSO READ

How to check Maharashtra HSC Result 2026 via DigiLocker


DigiLocker is an online digital document wallet supported by the government, where the students can access and download their marksheets safely online. After the results are announced, students can do the following:

1.Go to the DigiLocker website or launch the mobile app.

2. Log in using your registered mobile number or Aadhaar connected credentials.

3. Go to the “Education” or “Issued Documents” section.

4. Maharashtra Board HSC Result 2026 Search.

5. Click on the correct result link and enter your seat number or necessary details.

6. Retain a copy of your digital marksheet for future use.

ALSO READ

The official digital marksheets will be available on DigiLocker for admission and verification.

How to check Maharashtra HSC Result 2026 by SMS

Students can also check the results through SMS which is helpful in case the websites are delayed or inaccessible owing to heavy usage.

  1. Open the messaging app on your phone
  2. Type: MHHSC Seat No.
  3. Send it to 57766 (or other numbers given by the board)
  4. The result will be sent to your cell phone as an SMS.

This approach allows you access subject wise marks quickly without connecting to the internet. Apart from DigiLocker and SMS, students may also check their results on official portals like mahresult.nic.in. Experts suggest students to have their login credentials and seat number ready in advance to avoid any last minute delay.