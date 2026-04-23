KSEAB SSLC Result 2026: The Karnataka School Examination and Assessment Board (KSEAB) is set to announce the Karnataka SSLC Class 10th Result 2026 today, as confirmed by the Karnataka Board. Students who appeared for the Class 10 examinations will be able to check their scorecards online through the official websites – karresults.nic.in  and kseab.karnataka.gov.in. 

Students can also check their Karnataka SSLC Result 2026 on the IE Education Portal here.

To access the result, students must enter their registration number and date of birth on the login page. The online marksheet will display subject-wise marks, total score, pass/fail status, and qualifying details. Students are advised to rely only on official portals and keep their admit card details ready for quick and hassle-free access. 

KSEAB SSLC 10th Result 2026: Official website to check scorecard

Students can visit any of the official websites listed below to check and download their Karnataka SSLC Class 10th Result 2026 scorecard.

karresults.nic.in 

kseab.karnataka.gov.in 

kseab.kar.nic.in (KSEAB official portal)

results.gov.in (National results portal, if activated

KSEAB SSLC 10th Result 2026: Steps to check scorecard online

Students should keep their admit card ready while checking the result, as login credentials are required to access the scorecard. 

-Visit the official websites – karresults.nic.in or kseab.karnataka.gov.in 

-Click on the link “SSLC Result 2026”

-Enter your registration number and date of birth

-Click on the Submit button

-Your scorecard will appear on the screen

-Download the marksheet and take a printout for future reference

KSEAB SSLC 10th Result 2026: Awareness about fake websites 

Students are strongly advised to avoid fake or unofficial websites claiming to host the Karnataka SSLC Class 10th Result 2026. The results should be checked only on the official portals – karresults.nic.in and kseab.karnataka.gov.in. Students must not share personal details such as registration number or date of birth on any suspicious or unverified links. 

The Karnataka School Examination and Assessment Board (KSEAB) has not authorised any third-party websites for result publication. To ensure accurate information and avoid fraud, students should rely only on official sources.