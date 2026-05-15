Kerala SSLC Result 2026 OUT: The Kerala Board of Public Examinations (KBPE) has declared the Kerala SSLC Class 10 Result 2026 today, May 15. Students who appeared for the board examinations can now access their scorecards through the official websites, including KBPE Kerala and KITE Results Portal. Digital marksheets are also available through DigiLocker.

The Kerala SSLC examinations for 2026 were conducted from March 5 to March 30 in a single shift between 9 am and 12 noon. Students were also given an additional 15 minutes before the commencement of the examination to read the question paper and clarify doubts. Lakhs of students from across the state appeared for the Class 10 board examinations this year.

Kerala SSLC Result 2026: Pass percentage

This year, girls have outshone boys with a pass percentage of 99.22%. Boys have registered 98.93%. Overall the pass percentage stood at 99.07. A total of 30,514 students scored A+ in all subjects in the Kerala SSLC Result 2026. Kollam district recorded highest number of students securing A+ grades. Over 11% of all students who appeared in the exam in Kollam got A+ grades in all subjects.

How to check Kerala SSLC Result 2026 online

Students can follow the steps below to download their marksheets online:

-Visit the official website — KITE Results Portal

-Click on the “SSLC Result 2026” link available on the homepage

-Enter the registration number and date of birth

-Click on “Submit” to view the result

-Download and save the marksheet for future reference

The online marksheet will contain details such as subject-wise marks, grades, qualifying status, and personal information of the student.

Kerala SSLC results have consistently recorded high pass percentages over the years. In 2025, the board declared the results on May 9 with an overall pass percentage of 99.5 per cent. Out of 4,27,021 students who appeared for the examination, 4,24,583 successfully cleared it. Girls recorded a pass percentage of 99.65 per cent, while boys secured 99.36 per cent.

In 2024, the Kerala SSLC results were announced on May 8 with an overall pass percentage of 99.69 per cent. More than 4.25 lakh students qualified successfully out of around 4.26 lakh candidates who appeared for the examination. The board had declared the results on May 19 in 2023 and on June 15 in 2022, with pass percentages remaining above 99 per cent in both years.

Students are advised to keep their registration number and date of birth ready while accessing the result portal to avoid delays due to heavy traffic on the websites.