The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) will announce the Class 10 (SSC) results today, May 6, at 8 AM on its official website – gseb.org. In addition to the website, students will also be able to access their results via WhatsApp and DigiLocker. To check scores on WhatsApp, candidates can send their seat number to 6357300971 and receive their result directly on their phone.

To check the GSEB Class 10 result online, students should visit the official website and click on the “Class 10 Result” link available on the homepage. They will then need to enter their login credentials, such as seat number, and submit the details. The result will be displayed on the screen, which can be downloaded and saved for future reference.

GSEB Class 10 Result 2026: Steps to check scorecards online

Students can follow these simple steps to download their SSC marksheet:

Step 1: Visit the official website at gseb.org

Step 2: Click on the link for Class 10 results on the homepage

Step 3: Enter your seat number and submit the details

Step 4: View your result on the screen

Step 5: Download and save it for future use

GSEB Class 10th Result 2026: When were exams held?

The Class 10 board examinations were conducted from February 26 to March 16, 2026. Authorities ensured strict monitoring during the exams to prevent malpractice. All examination centres were equipped with CCTV cameras, and adequate police personnel were deployed to maintain discipline. Additionally, officials from the District Coordination Committee were appointed as observers.

GSEB Class 10th Result 2026: What is the passing criteria?

To pass the GSEB SSC examination, students must secure at least 33 per cent marks in each subject, including both theory and practical components, along with a minimum of 33 per cent overall aggregate. Those who fail in one or more subjects will have the opportunity to appear for compartment exams, helping them avoid losing an academic year.