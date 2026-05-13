CBSE 12th Result 2026 OUT: The Central Board of Secondary Education (CBSE) has declared the Class 12 Result 2026 today, May 13 at its official website. Along with individual scorecards, the board has also announced the overall pass percentage, giving an overview of this year’s academic performance. Students can now check their results online through the official CBSE websites cbse.gov.in

Students should remember that the online result is temporary. The original marksheet will be given later by their school. They should also keep checking official CBSE updates for further information on revaluation, compartment exams, or mark verification.

CBSE Class 12th Result 2026: Check pass percentage

CBSE Class 12th Result 2026: Steps to download scorecard online

Students can follow these easy steps to check their Central Board of Secondary Education CBSE Class 12 Result:

Visit the official CBSE website (cbse.gov.in or results.cbse.nic.in.

Click on the link that says “CBSE Class 12 Result 2026”.

Enter your roll number, school number, and admit card ID.

Click on the “Submit” button.

Your result will appear on the screen.

Download and take a printout for future reference.

Students should check key details like name, roll number, marks, and result status, and report any errors to their school or CBSE immediately.

CBSE Class 12th Result 2026: Official website to check scorecard

Students can check their Central Board of Secondary Education (CBSE) Class 12 Result 2026 through the following official websites:

cbse.gov.in  

results.cbse.nic.in 

cbseresults.nic.in 

The result link is now active as the results have been declared. Students should keep their login details ready, as heavy traffic may still cause slight delays while accessing the scorecards.

CBSE Class 12th Result 2026: What is passing criteria

For the Central Board of Secondary Education (CBSE) Class 12 exams, students are required to secure a minimum of 33% marks in each subject, with separate passing marks in theory and practical components wherever applicable. In addition, they must obtain an overall aggregate of at least 33%. 

Those who fail to meet the minimum requirement in one or two subjects may be given the opportunity to appear for compartment exams conducted by CBSE.